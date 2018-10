La letra chica

Los puntos principales

Pordjuarez@cronica.com.arFinalmente, el Fondo Monetario Internacional ( FMI ) le dio una buena noticia el pasado viernes al gobierno deal confirmar el acuerdo con la Argentina, que contempla un préstamo global por 56.300 millones de dólares estadounidenses.Cabe destacar que la cifra representa el mayor desembolso en la historia del FMI , aunque es algo inferior a la de 57.100 millones con la que se había especulado hace dos meses. De este total, en los próximos días llegarán al país 5.700 millones de dólares, y en los próximos seis meses desembarcarán en Argentina otros 24.000 millones.De esta manera, el presidente Macri se asegura tranquilidad financiera para enfrentar todo 2019, año electoral clave con los comicios que determinarán si él u otro dirigente de Cambiemos gobernará el país hasta 2023. La confirmación del Fondo llegó tras una reunión del comité ejecutivo -denominado Board- que integran diversos países centrales.El organismo confirmó la llegada de dinero hacia nuestro país dando por descontado que el Senado terminará de convertir en ley el Presupuesto para al año que viene, que obtuvo esta semana media sanción en Diputados.El avance legislativo de la iniciativa fue clave para el FMI , ya que allí están contenidas las previsiones de gastos para 2019, con el siguiente detalle: déficit cero, dólar promedio de 40 pesos, inflación del 23% y una caída de la economía del 0,5%. De estos puntos, al Fondo le interesaba particularmente el primero, vinculado al congelamiento de gastos del Estado.El gobierno fue al FMI al entender que la Argentina tenía cerrado el acceso al crédito de la banca privada y que se avecinaba otro duro año luego del complicado 2018 que está terminando. La idea de la Casa Rosada, plasmada en la letra chica del acuerdo con el Fondo Monetario, es que lo peor de la crisis ya pasó y ahora comenzará la recuperación.Si bien el gobierno termina un año con fuerte caída de la actividad económica y una inflación rozando el 50%, logró blindarse financieramente con la llegada de dinero fresco del Fondo y contener el dólar en torno a los 38 pesos. Sin embargo, esto fue a costa de mantener tasas exorbitantes para los rendimientos en pesos, una bomba de tiempo que ahora habrá que desarmar.Este año la economía caerá -según le explicó el equpo económico del gobierno al FMI cuando fue a pedirle el dinero- entre un 2 y un 3%. Si bien el año que viene también terminará con números negativos -un caída del 0,5% para todo el año-, el gobierno cree que habrá un fuerte rebote de la actividad económica en el último trimestre de 2019, en coincidencia con las elecciones.Respecto de la inflación, el gobierno mantendrá las tasas de interés altas hasta que el índice de precios muestre una reducción durante, por lo menos, dos meses.En tanto, el dólar se manejará dentro de la ya anunciada banda de flotación fijada entre 34 y 44 pesos. Restará ver ahora si estos pronósticos optimistas del gobierno se cumplen en medio de un escenario económico arduo, con el poder adquisitivo deteriorado y las empresas huyendo de las inversiones y jugando a la bicicleta financiera.Luego de conocerse la información del FMI , fuentes del Ministerio de Hacienda y del Banco Central (BCRA) adelantaron aspectos de la política monetaria y fiscal de cara al futuro, en consonancia con la ampliación del acuerdo stand by firmado con el FMI . Los funcionarios explicaron que, con la secuencia de desembolsos del Fondo, “seguiremos pagando vencimientos de deuda y gasto fiscal. En este contexto, a medida que cumplamos las metas (monetaria y fiscal) acordadas llegaremos a fin del año que viene con un excedente de entre 10.000 y 15.000 millones de dólares respecto a los vencimientos”.Cabe recordar que el FMI irá supervisando el cumplimiento de las metas acordadas y para eso designó acomo su representante en la Argentina. El economista jamaiquino se instalará en la city porteña en noviembre y el Fondo abrirá una oficina en Buenos Aires, más allá de la que ya se le ha destinado en la sede del Banco Central.> El acuerdo total sube a u$s 56.300 millones -el anterior era de u$s 50.000 millonesque el gobierno deberá empezar a pagar dentro de 36 meses.> De ese total, el FMI ya había girado a la Argentina u$s 15.000 millones.> El nuevo acuerdo permite que el gobierno reciba en noviembre un desembolso por 5.700 millones de dólares.> En diciembre, la Argentina recibirá otro desembolso similar, hasta completar u$s 11.400 millones.> Según informó el organismo, los desembolsos totales incluyendo el de noviembre llegan a los u$s 20.400 millones, aproximadamente, desde junio último.> La Argentina solicitó el crédito como apoyo presupuestario, en medio de una fuerte crisis que duplicó la cotización del dólar y disparó la inflación por encima del 40%.> Para ir recibiendo los desembolsos, el país deberá cumplir con la reducción del déficit al cero por ciento el año próximo.> El acuerdo es una revisión del anterior aprobado el 20 de junio último.> Para recibir esos fondos habrá revisiones trimestrales de las metas fiscales, monetarias y cambiarias que habrá que cumplir, como el déficit cero en 2019.> La meta del déficit primario es del 2,7% del PIB para este año, del 1,3% para el próximo y de 0% en el 2020.> La meta de resultado financiero es del 5% del PIB para 2018, del 3,7% para 2019 y del 2,3% para el 2020.> En el anterior acuerdo ahora revisado, el gobierno se comprometió a fortalecer la autonomía del BCRA, enviando un proyecto al Congreso.> No uso de fondos del BCRA para financiar el Presupuesto.> Recompra de letras intransferibles en poder del BCRA y reducción del stock de Lebac.> El acuerdo incluía también una ampliación del gasto social equivalente a 0,2% del PIB.