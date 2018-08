El allanamiento de una de las tres viviendas de la ex presidenta de la Nación y ac tual senadorase r ealizó este jueves por orden del juez, en el marco de una causa que investiga supuestos sobornos millonarios para adjudicar la obra pública.Un enorme operativo se desplegó en el barrio porteño de Recoleta, con varias camionetas policiales, un cordón de efectivos frente a la puerta del edificio y personal de brigadas de explosivos, bomberos y perros entrenados.De esta manera, el operativo comenzó sin la presencia del juez ni del fiscal, luego de que el Senado autorizara el pasado miércoles su realización.Cabe aclarar que en otras dos residencias de la ex presidenta, una en Río Gallegos y otra en El Calafate, en el sur del país, aún no se realizaron las citadas inspecciones.Minutos después del inicio del operativo, el abogado de Kirchner, salió del edificio denunciando que había sido obligado a retirarse del lugar por orden del juez.Por su parte, la ex presidenta no se estuvo en su vivienda ya que pasó la noche en la casa de su hijaEn el discurso ante sus colegas del Senado, Kirchner reiteró que el proceso en su contra tiene como motivación apartarla de la política."Si algo faltaba para consagrar la persecución política en Argentina era esta causa. Voy a ser la primera senadora allanada", aseveró.La causa judicial se inició hace un mes sobre la base de apuntes tomados por un ex chofer del ministerio de Planificación,, quien supuestamente hizo durante diez años (2005-2015) recorridos para llevar y traer bolsos cargados de millones de dólares.El departamento de Kirchner en Recoleta, así como la residencia presidencial de Olivos y la Casa Rosada, sede del gobierno, figuran en esos cuadernos como puntos de entrega de los bolsos.Pese al secreto de sumario, trascendió que a los apuntes del chofer se sumaron las confesiones de varios empresarios detenidos que decidieron acogerse ante la justicia a la figura del arrepentido , y más recientemente dos ex funcionarios de la gestión kirchnerista.