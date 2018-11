El senador nacional y ex gobernador de Tucumán José Alperovich anticipó que dejará la bancada justicialista y que armará un interbloque junto al espacio liderado por Cristina Fernández de Kirchner.

En declaraciones a la radio AM 530, el legislador fundamentó que no se siente representado por el interbloque Argentina Federal. “El bloque federal no me representa. Vamos a armar un interbloque con Cristina Kirchner en el Senado”, dijo Alperovich y adelantó que en los próximos días, junto a la senadora Beatriz Mirkin, formalizarán la ruptura y el nuevo alineamiento.

Explicó que el debate por el Presupuesto 2019, que rechazará en el recinto de sesiones, actuó como disparador de la decisión política asumida. Voceros del interbloque justicialista señalaron que la ruptura de Alperovich está directamente vinculada a la decisión del actual gobernador de Tucumán, Juan Manzur, de competir el año próximo por la reelección.

Paralelamente, en los próximos días deberá definirse la representación parlamentaria en el Consejo de la Magistratura, donde el justicialismo podría arriesgar los dos lugares de la mayoría, que obtuvo cuando la conformación de los bloques era otra.

El interbloque oficialista, actualmente el más numeroso con 25 bancas, reclamará esos lugares, según anticiparon fuentes legislativas. Pichetto venía negociando con senadores aliados de Misiones y Santiago del Estero para sumar sus firmas y retener las dos consejerías, pero el alejamiento de Alperovich, Mirkin y la posibilidad de que otros senadores peronistas sigan ese camino, complicaron el panorama.