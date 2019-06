El candidato por el Frente Hacemos Tucumán, José Alperovich, votó este domingo alrededor de las 10.30. Minutos antes de ingresar al cuarto oscuro, el ex gobernador afirmó que no admite "otro resultado que no sea el triunfo" y que espera que el desarrollo de las elecciones en la provincia sea con "mucha felicidad, tranquilidad y confianza".

Su principal rival es Juan Manzur, actual gobernador que busca la relección. A diferencia de Alperovich, el mandatario competirá por el Frente Justicialista por Tucumán y cuenta con el apoyo del precandidato a presidente Unidad Ciudana Alberto Fernández.

"Les pido a los tucumanos que voten en libertad porque en el cuarto oscuro no los ve nadie y ahí está su futuro", señaló el actual senador nacional en la escuela García Hamilton, en la capital tucumana.

Feliz de haber ejercido mi derecho y mi deber como ciudadano. Hoy gana Tucumán. pic.twitter.com/vbv7ZOcyKn — José Alperovich (@JAlperovichOk) 9 de junio de 2019





Según Alperovich, hacer "una buena elección es ganar" y no admitirá "otro resultado que no sea el triunfo". "Estoy acostumbrado a cometer locuras en mi vida y siento que vamos a ganar. Si llegamos a triunfar, demostraremos que hay otra manera de hacer política porque nosotros no criticamos a nadie y sólo dimos a conocer nuestras propuestas", consideró.

"La gente no es tonta: sabe votar", manifestó el candidato de Hacemos Tucumán, quien busca volver a conducir la provincia después un intervalo de cuatro años luego de haber gobernado la provincia durante tres períodos consecutivos entre 2003 y 2015.