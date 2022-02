En medio de la caída de oferta de casas y departamentos en alquiler, el gobierno nacional comenzó a analizar regulaciones a la vivienda vacía para darle una solución a la problemática habitacional. Así lo expresó el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, como parte de una estrategia para ampliar los ofrecimientos y revertir el escenario que atraviesa el mercado inmobiliario.

Feletti analizó la situación que vive el sector en una entrevista televisiva. "El mercado no asigna bien los recursos", consideró el funcionario. Y enseguida agregó: "El propietario no obtiene del alquiler la renta que razonablemente podría tener por el capital que compromete, y el inquilino no puede bajar esa renta. Hay una falla del mercado porque el ingreso medio del inquilino no permite retribuir razonablemente la renta que el propietario espera”.

.

A la espera de la reunión que mantendrá la próxima semana con representantes de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) y la organización Inquilinos Agrupados, el funcionario adelantó que la Secretaría de Comercio Interior empezó a evaluar alternativas para ampliar la oferta de alquileres. Y pese a que no profundizó en los detalles, indicó: "En todos los países hay regulaciones respecto del costo de la vivienda vacía".

Las cifras que manejan desde la Secretaría muestran que en la Ciudad de Buenos Aires hay 120.000 inmuebles en venta, cuando la media histórica era de 50.000, de los que sólo se concretan unas 3.000 operaciones mensuales de compraventa. "No hay un punto de encuentro que le sirva al propietario y al inquilino. Y hay una retirada fuerte de la oferta. El tema vivienda junto con aumentos en los alimentos se ha vuelto muy complicado”, recalcó Feletti.

.

Alquileres: críticas a Feletti al gobierno porteño

Por otro lado, el funcionario cargó contra el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, al cuestionar su política habitacional y de desarrollo urbano. "No entiendo cómo Rodríguez Larreta no se preocupa en ver que CABA se está convirtiendo en un gran inquilinato", afirmó.

Más allá de que puso el foco en la Ciudad, donde "viven 2.800.000 habitantes y hay 38% de familias que alquilan", Feletti comentó que la situación se repite en otros grandes centros urbanos del país. "Está pasando en el Área Metropolitana porque la gente que expulsa la ciudad de Buenos Aires empieza a presionar el primer cordón”, puntualizó.

“Yo no tengo ahora la solución. Tal vez sea una mezcla de palo y zanahoria hacia los propietarios para que oferten sus propiedades. Si las ofertan, se les puede dar algún beneficios y si nos las ofertan se les puede aumentar algún gravamen. Hay que mirarlo. Es raro esa sobreoferta inmobiliaria que hay en un mercado donde no se vende”, concluyó Feletti.