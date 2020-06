El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, realizó este lunes junto a sus pares de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, y de la Ciudad, Fernán Quirós, un "seguimiento y diagnóstico de la situación vinculada a la pandemia en el Área Metropolitana de Buenos Aires" ( AMBA) e insistieron en "respetar el aislamiento social, preventivo y obligatorio y las medidas de higiene".

"El principal objetivo del encuentro fue el seguimiento y diagnóstico conjunto de la situación vinculada a la pandemia en el AMBA, para brindar respuesta y herramientas que ayuden a afrontar este momento y cuidar de la mejor manera posible a los argentinos y argentinas", señaló la cartera sanitaria nacional en un comunicado luego de la reunión por teleconferencia, que también fue difundido por las carteras de la Ciudad y bonaerense.

A salida de la reunión, Ginés afirmó que "trabajamos en buscar una metodología común para tener todos los datos. Vamos a tratar justamente en manejar la información como una sola unidad, que sea similar en todo el AMBA".

Y agregó que estuvieron "discutiendo en términos técnicos cómo buscar información oportuna y que esté consolidada" porque, explicó, "esa información es parte del sustento de la toma de decisiones. Vamos mirando día a día para tomar las medidas".

El ministro de la cartera nacional de Salud agregó que "hablamos de ajustar una serie de cosas como el transporte, que creemos que es donde se expande muchísimo. Más circulación significa más riesgo de contagio", reflexionó.

Respecto a los runners en la Ciudad de Buenos Aires, dijo que no le preocupan. "Particularmente no, pero entiendo que es una imagen no demasiado buena".

Momentos antes de ingresar, Ginés González García había asegurado que "de ninguna manera va a salir una decisión de esta reunión que es soporte de información y de opinión de todos los que estamos involucrados en el tema AMBA para aportar".

"Esta situación es analizada de forma constante y en diálogo con todos los sectores involucrados para ayudar a tomar las mejores decisiones para toda la sociedad", continuó el texto difundido minutos después de concluido la reunión.

El comunicado emitido luego del encuentro concluyó explicando que: "De la misma manera, se insiste en respetar el aislamiento social, preventivo y obligatorio y las medidas de higiene. Entre todos podemos aportar para frenar el virus".

En la víspera, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, había anunciado el encuentro de hoy y remarcó que la Ciudad y la Provincia conducida por el gobernador Axel Kicillof gestionan de manera "coordinada" la emergencia en el AMBA, que agrupa el territorio porteño con los distritos del Gran Buenos Aires.

Rodríguez Larreta afirmó que dialoga "todo el tiempo" con Kicillof, porque "el trabajo es contínuo y las decisiones se intentan tomar en conjunto", y aclaró que ello "no necesariamente significa tomar las mismas medidas, porque son realidades diferentes, pero sí estamos coordinados y vamos a seguir estándolo".

El reporte matutino de esta jornada consignó que en la Ciudad de Buenos hubo 558 casos que suman un total de 14.707, mientras que en la provincia de Buenos Aires se registraron 635 contagios y el total a la fecha es de 13.196.