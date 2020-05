Aníbal Fernández, ex Jefe de Gabinete y actual Interventor del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT), habló de todo en el programa Solo Periodismo, por la pantalla de Crónica HD.

El funcionario contó ante Mauro Federico su fidelidad con el PJ, debido a que consideró que "el peronismo sigue siendo el mismo desde 1945" y que el partido "es el responsable de defender los derechos de los trabajadores, de los vulnerables, los viejos, la mujeres embarazadas y todos los argentinos".

Asimismo, Fernández hizo mención a la polémica suscitada a raíz de la supuesta liberación de detenidos en las distintas cárceles de todo el país. "Hay que ser muy boludo para creer que eso fue cierto", aseguró. También respaldó al presidente Alberto Fernández, entendiendo que fue victima de una "opereta en base a la mala leche", afirmando que "todo es responsabilidad de los jueces".

Con respecto a la posibilidad de un impuesto para los que más tienen, el flamante Interventor de YCRT consideró que "el proyecto debiera elevarse cuanto antes" en función de que "los 11 o 12 mil personas que son millonarias y son las más ricas del país".

Aníbal Fernández disparó contra el ex presidente Mauricio Macri, a quien calificó de "mamerto" y lo separó de las voluntades del radicalismo, sector que comparte partido con Cambiemos en el frente que lidera el ex mandatario, diciendo que "no cree que los verdaderos radicales se sientan interpretados por este tipo (por Macri)".