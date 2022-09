El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, aseguró este martes que “se está investigando” el llamado al 911 con el que amenazaron de muerte a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al tiempo que remarcó que desde el Gobierno nacional “no se minimiza ninguna acción” que ponga en riesgo la protección de la ex primera mandataria y la del presidente Alberto Fernández.



Luego de que se conociera que este lunes que una persona amenazó de muerte a la vicepresidenta a través de un llamado realizado a la línea 911 en La Plata, el ministro confirmó en la mañana de este martes que “se dio rápidamente intervención a la Policía (Federal)".



En declaraciones a la prensa realizadas en la puerta de ingreso al Ministerio de Seguridad, Fernández sostuvo que se investiga “un mensaje al 911". Y resaltó: "No se debe minimizar porque después uno se preocupa por algo a lo que no le dio la debida importancia”.



“Para nosotros, cualquier hecho, aunque mínimo que parezca, es importante. Por eso, rápidamente dimos intervención del caso al jefe de la Policía (Federal, Juan Carlos Hernández) para que se ocupe y se logre arribar a los responsables”, enfatizó el funcionario.



Con respecto a la autoría de esta amenaza, Fernández djo que ese dato "se desconoce y se está investigando”.

Cristina Kirchner fue amenazada de muerte este lunes (Archivo).



“A ninguna de las acciones que aparecen tangencialmente las minimizamos. Le damos el valor que debe tener”, reiteró el titular de la cartera de Seguridad, quien consignó que este lunes, por la tarde, habló con la visepresidenta para informarle sobre esta nueva amenaza.

¿Qué pasará con la custodia de la ex presidenta?

Sobre un eventual refuerzo de la custodia de la vicepresidenta, Fernández consideró que “eso lo deben analizar los especialistas y el jefe de la custodia de Cristina Kirchner (comisario Diego Carbone)”.



El ministro, además, sostuvo que la amenaza de muerte mediante un llamado al 911 “se investiga en forma paralela” al intento de magnicidio del primero de septiembre último, cuando la ex primera mandataria se disponía a ingresar a su vivienda del barrio porteño de Recoleta.



De todas maneras, indicó que lo hace el mismo Juzgado que lleva esa causa, a cargo de la magistrada federal María Laura Capucahetti, para vincular y entrecruzar datos.