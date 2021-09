"El Presidente no me ofreció nada", dijo Aníbal Fernández tras su reunión con el Presidente en la Casa Rosada. Cabe destacar que en las últimas horas varios ministros presentaron su renuncia a causa de la paliza que recibió el Frente de Todos en las PASO 2021.

El ex intendente de Quilmes se refirió a la decisión de los funcionarios: "Presentar la renuncia es un gesto simbólico y me parece muy saludable. Porque el Presidente, si eventualmente quisiera disponer de ese lugar, no necesita pedir ninguna renuncia".

"Estoy a dispocisión del Presidente. Es un amigo, voy a ayudarlo en todo lo que necesite. Con Cristina no he hablado, si nos hemos mandado mensajes", manifestó sobre el vínculo entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Las declaraciones de Aníbal Fernández en la salida de la Casa Rosada