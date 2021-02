El pasado diciembre, el juez de Seguridad Social, Ezequiel Pérez Nami habilitó el pago de dos pensiones de privilegio a Cristina Fernández de Kirchner, y de inmediato estalló la polémica a nivel nacional mientras que este jueves diputados de la oposición y desde Anses apelaron la decisión en la Justicia.

El beneficio de la doble asignación vitalicia se da por su jubilación como presidenta y además por percibir la cuota del fallecido expresidente, Néstor Kirchner.



En tanto, la suma total por mes de ambas pensiones alcanzaría los 2.000.000 de pesos, con intereses retroactivos y sin pagar el Impuesto a las Ganancias. Cabe destacar que ante las "trabas" judiciales Fernández de Kirchner solo cobra un solo beneficio.

.



Ante esta situación la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) apeló el citado fallo y lo mismo hicieron el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, y los diputados Graciela Ocaña, Dolores Martínez, Luis Petri y Jimena Latorre. Además, la solicitud fue rubricada por el vicepresidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, Alejandro Cacace, y el abogado previsionalista, Federico Despoulis Netri.

Varios de estos, en diferentes declaraciones a la prensa, apuntaron contra la ex senadora debido a que: "“Mientras que el 80% de los jubilados cobra el haber mínimo, de $19.035, la vicepresidente obtuvo una resolución favorable para cobrar dos asignaciones mensuales vitalicias, una propia por haber sido presidente y otra como pensión derivada de su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner, por las cuales no pagará ganancias. Además, claro, del salario que cobra como vicepresidente”.