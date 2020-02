L a versión de un probable aumento en las retenciones a la soja quedaron confirmadas ayer, cuando el gobierno decidió cerrar el registro de exportaciones hasta nuevo aviso. La medida implica que los productos no podrán anotar ventas pactadas en el mercado de futuro, es decir, que se realizarían dentro de algunos meses.

En la práctica se toma como el anuncio de un cambio sobre las reglas de juego: puntualmente, otro 3% de incremento sobre la alícuota. El cierre se produjo apenas un día antes de la reunión que en la tarde del jueves mantendrá el ministro de Agricultura, Luis Basterra, con los representantes de las distintas entidades del campo -la Mesa de Enlace-, quienes vienen resistiendo el pedido de las bases para convocar a un paro de comercialización.

Invitado por CRA asistí a una reunión de trabajo con el Ministro @LEBasterra sobre la problemática arrocera.

Volvimos a plantear su difícil situación y la necesidad que sea considerado como Economía Regional en la definición de las retenciones.@CRAprensa pic.twitter.com/zJHsIPbliv — Jorge Vara (@JorgeVara8) February 17, 2020

En septiembre de 2018 el por entonces ministro de Economía Nicolás Dujovne, aseguraba que tres días después haría un anuncio respecto del campo. Le pidió a su par de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, cerrar el registro, lo que este rechazó. Durante esos tres días hubo récord de inscripción de ventas a futuro -ocho millones de toneladas-.

Eran productores que, alertados sobre la posible suba de las retenciones, anotaban sus ventas para no ser afectados por esa medida. El gobierno actual decidió evitar ese riesgo.

Quejas y críticas

Si las entidades del campo ya estaban presionadas para tomar una medida de fuerza, lo de ayer sumó presión a esa lucha interna. Al conocer la medida, tanto las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) como la Federación Agraria Argentina (FAA) dispararon contra el gobierno de Alberto Fernández por tomar la decisión sin esperar al diálogo con las entidades.

CRA había pedido al resto de la Mesa de Enlace -la integra junto con la FAA, la Sociedad Rural y Coninagro- decretar un paro de comercialización, pero su solicitud no tuvo eco en el resto de los integrantes del espacio. En un comunicado de prensa, titulado "Una nueva traición", los dirigentes de la Confederación, que integra la Mesa de Enlace, manifestaron: "Es una medida que sorprende y deja una profunda sensación de engaño, porque, mientras se espera para dialogar, se toman decisiones que no tienen retroceso; de lo contrario, no se explica el cierre de un mercado".