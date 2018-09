Nicolás Dujovne, aseguró este sábado que el acuerdo con el FMI "implica que la Argentina despeja todas las dudas de si podrá o no pagar su deuda", no sólo por el monto otorgado por el organismo multilateral de crédito, sino también por el sistema de desembolso.



Dujovne precisó que "además de los fondos que ya teníamos comprometidos para este año y el que viene, que eran unos 18.000 millones de dólares, se adelantan unos 19.000 millones de dólares más, a los que se agregan otro 7000 para el año 2020", en declaraciones a Radio Mitre.



"Ahora lo que es muy importante, es que ahora los fondos disponibles son desembolsables y no precautorios: Antes, ante cada trimestre, el Fondo decidía si Argentina necesitaba o no el dinero, si éste iba o no al Tesoro o al Banco Central y eso generaba dudas en los inversores de deuda argentina. Ahora los fondos son desembolsables", con lo cual, dijo Dujovne, la Argentina "simplemente cumpliendo sus metas se hace de estos fondos", puntualizó.



"Esto nos va a permitir que, dado que la Argentina sigue colocando deuda en el sector privado acumular una masa de recursos que vamos a ir traspasando del año 2019 al año 2020, del año 2020 al año 2021, o sea que vamos a estar muy, muy prefinanciados", destacó.



Dejó en claro entonces que "no solo despejamos así el año 2018 y 2019 sino que en la medida en que esto genera la suficiente confianza para que mantengamos nuestra relación con los inversores privados, ir financiando los años subsiguientes", aclaró.