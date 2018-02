"Preferimos ir en cana antes que traicionar a los trabajadores" fue una de las primeras frases que lanzó Hugo Moyano durante la entrevista exclusiva con 1+1=3 para Crónica TV.

Sobre la gestión de Mauricio Macri, el sindicalista afirmó: "Les queda poco. La gente está convencida que este Gobierno fracasó". Y continuó: "Lamentablemente no vamos bien. Es mentira que el país va bien".



Confirmando la jornada de protesta del próximo 22 de febrero, Moyano dijo: "No es un paro, es una movilización, una concentración" al tiempo que sostuvo que "va a ser una marcha muy importante apoyada por muchos sectores del peronismo".



Luego, comentó. "El ministro de Trabajo y todos me pedían que apoye la reforma laboral, pero ni loco. Prefiero ir en cana o que me maten, antes que traicionar a los trabajadores. Uno acompaña, como a todos los gobiernos. Pero dejamos de acompañar cuando sentís que pasás a ser cómplice. Fundamentalmente con las medidas que van en contra de los trabajadores" sintetizó.