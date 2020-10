En la tarde de este lunes, el gobernador bonaerense Axel Kicillof junto al el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Augusto Costa presentó en la sede del Museo MAR, los protocolos sanitarios de cara a la próxima temporada de verano 2020-2021.



Del acto oficial formaron parte además, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el intendente del partido de General Pueyrredón, Guillemo Montegro, entre otros.



De esta manera, Augusto Costa, ministro de Producción, Ciencia y Tecnología: "En principio los campings no van a poder funcionar, porque al disponer de instalaciones comunes, como baños, el riesgo de contagio es alto y no es conveniente".



"Respecto a actividades y tipos de protocolos, estas son las principales definiciones, y para poder desplazarse en la PBA los turistas deberán bajarse la una aplicación especial, como estamos acostumbrados, a la app Cuidar, habrá una App Cuidar Verano, específica para la PBA, donde estarán todos datos de quien se va a desplazar, dónde va a vacacionar, con quién, transporte, domicilio donde se alojará, comprobante, y toda esa información va a permitir que los municipios validen el certificado para poder viajar", comentó luego.

.

Más tarde señaló: "Con toda la lógica con la que se vino manejando hasta ahora la situación sanitaria, va a haber una app para el verano". "La cuestión de testeos previos (hisopados, PCRs o algún tipo de especificación) no será un requisito para viajar, no será obligatorio ni exigido, ya que no es del todo efectivo, pero sí habrá en los diferentes municipios un refuerzo de sistemas de testeo, prevención sanitaria, y en caso de alguna persona presenta síntomas y da positivo deberá regresar a su lugar de residencia".A su turno, y siguiendo el anuncio por videoconferencia el ministro de Turismo de la Nación y Deportes,comentó: "Esto refrenda el trabajo en conjunto que venimos teniendo tanto con Augusto como con los otros 23 colegas"."El hecho de tener temporada de verano es una decisión política del Gobierno Nacional, que en primer lugar pone en valor la importancia del turismo, en particular para muchas ciudades". añadió antes de cederla la palabra el Gobernador bonaerense.