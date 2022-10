María Luz Alonso, como Presidenta de la Comisión Administradora de la Dirección de Ayuda Social (DAS) del Congreso de la Nación anunció este viernes, desde el Salón de las Provincias, el acceso 100% gratuito a la totalidad de los medicamentos para todos los jubilados y jubiladas de la DAS y afiliados y afiliadas activos mayores de 60 años, una medida financiada con fondos propios y que regirá desde el 1º de noviembre del corriente año.

Además estuvo presente la gerente general de la DAS, Liliana Korenfeld quien comparó a la Dirección de Ayuda Social con una paciente en terapia intensiva en 2019, con múltiples patologías pero que hoy se ha recuperado.

La secretaria administrativa del Senado, María Luz Alonso, a su turno, contó que, cuando asumió en 2019, había qué decidir qué Cámara se haría cargo de la DAS y que, por decisión de la Presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner fue la Cámara alta la que tomó el desafío. Agradeció el acompañamiento de los gremios en esa tarea y en especial el de APL, cuyo Secretario General estuvo presente en el acto.

"Yo no puedo negar mi corazón, soy peronista, y soy parte de ese movimiento que creó un Ministerio de Salud en 1946. En septiembre de 1947 se crea, por ley también del peronismo la Dirección de Ayuda Social que hoy estamos celebrando", señaló la Secretaria Administrativa.

Y continuó: "Nosotros no somos ajenos a lo que pasa en el país. No miramos para el costado con lo que pasa en el país. En nuestro país hay que tener una fuerte voluntad política y fortaleza en la toma de decisiones de política macroeconómica y hay que exigirle a los grandes formadores de precios que le pongan el hombro a la Argentina porque cada vez que ellos tienen una ganancia extraordinaria el que sufre es nuestro pueblo. Nosotros no podemos tomar esas decisiones macroeconómicas porque estamos en el ámbito legislativo, estamos en un poder del Estado, no somos el Poder Ejecutivo pero sí, tratamos de este humilde lugar de hacer nuestro pequeño aporte para que el bolsillo de cada uno de nuestros afiliados les sea un poquito más liviano todos los días. Su alegría sepan que es nuestra alegría".

Por último, mediante un video, se expusieron los logros alcanzados tras dos años de gestión entre los que se encuentran: revisión y habilitación de convenios con prestadores, informatización de trámites, centro de atención telefónica personalizada, reapertura de vacunatorio y centro odontológico y nuevas prestaciones y programas de prevención ya puestos en marcha.