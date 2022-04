La propuesta de los senadores del Frente de Todos (FdT) que arranca a debatirse hoy en un plenario de comisiones se divide en dos proyectos. Uno busca crear un Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional ( FMI) con dinero fugado al exterior, el otro complementario, modificar las excepciones al secreto bancario, bursátil y fiscal, lo que permitiría no tener que esperar la autorización de un juez para acceder a esa información.

El sindicalismo se hizo presente en la previa a la reunión de senadores, dio su apoyo y adelantó que lo defenderá "en la calle cuando sea necesario".

Por su parte, representantes de Juntos por el Cambio (JxC) en la Cámara de Senadores y en la de Diputados ya adelantaron que no acompañarán la iniciativa. Si bien aportaron votos positivos al acuerdo con el FMI que selló el gobierno argentino el mes pasado por un nuevo programa para pagar la deuda de 45 mil millones de dólares contraída en 2018 (durante el gobierno de Mauricio Macri - Cambiemos, hoy JxC-), la oposición adelantó que no acompañará la iniciativa para pagar con dólares fugados.



"Acá lo que discutimos es quien va a pagar la deuda al FMI, si los que se beneficiaron con ella o el pueblo", aseguró ante la prensa esta tarde senadora nacional por el FdT, Anabel Fernández Sagasti.

Fue luego de que los senadores recibieran para una reunión en el Salón Ilia del Congreso a representantes sindicales de la CGT, de la CTA de los Trabajadores, de la Corriente Sindical, del Frente Sindical, y de la CTA Autónoma.

Abrió el encuentro que se da en la previa el jefe del Frente de Todos, José Mayans, y aseguró: “Alguien decía que la verdadera democracia es la que hace lo que el pueblo quiere”, señaló y recordó la gestión de la deuda durante el kirchnerismo para luego criticar que “el Gobierno anterior (de Cambiemos) vino con otra concepción”.

“Trataron de tapar ese programa lamentable y nefasto con crédito, más crédito, más crédito”, resaltó el formoseño, y agregó que hoy “el que está pagando los platos rotos es el trabajador, el jubilado, el pensionado, los programas sociales”. “Si no tenemos independencia económica no tenemos soberanía política, y no podemos tomar las medidas que el Estado necesita para alcanzar la paz social en Argentina. Por eso nos alegra mucho que estén ustedes hoy acá”, resumió y estimó que el proyecto alcanzaría a “aquellos que se dedicaron a la fiesta financiera, no son muchos eh, estamos hablando de 190 personas”.

Ante la dificultad que afronta la iniciativa para ser aprobada, principalmente en la Cámara de Diputados, el impulsor de la iniciativa, el senador Oscar Parrilli manifestó: “Cuando uno tiene convicción política, cuando uno tiene apoyo popular, las cosas se pueden lograr. En el bloque del Frente de Todos estamos decididos a llevar adelante este proyecto, además de que lo vamos a sancionar en el Senado, y creemos que si le ponemos la energía, la fuerza, la convicción y el apoyo social que necesita, también va a ser aprobado en la Cámara de Diputados”.

La opinión de los sindicalistas de pagar al FMI con dólares fugados

“Desde la CGT apoyamos y vamos a militar en la calle cuando sea necesario", dijo Pablo Moyano.

Durante el turno de los dirigentes gremiales, el diputado nacional y secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, enfatizó: “Si no hacemos nada van a ser los trabajadores y las trabajadoras, los presupuestos que se van a reducir, la economía que va a languidecer, lo que ya sabemos, lo que ya pasamos. Venimos con la convicción de que este proyecto abre una perspectiva, una puerta de salida”.

Por su parte, el líder los Canillitas y legislador provincial, Omar Plaini, recordó que “Estados Unidos acabó con el secreto bancario de la banca suiza”, al defender el otro proyecto referido a modificar lo concerniente al secreto fiscal. A favor de que se aplique el “aporte solidario extraordinario” a las grandes fortunas, durante el plazo del pago de deuda, argumentó que cuando se aplicó esa ley “recaudamos 247 mil millones de pesos” y “si eso lo trasladamos a los 10 años que tenemos que pagar la deuda, estaríamos pagando el 62,5% de esa deuda”.

A continuación, Héctor Amichetti, de la Corriente Federal de los Trabajadores, sostuvo que “este proyecto va en un sentido que lo podemos defender”. “Tendrían que ser muy caraduras los que estén en contra de este proyecto”, consideró.

A su turno, Hugo Godoy, secretario general adjunto de la CTA Autónoma, anticipó que “seguramente vamos a encontrar lucha en la oposición, porque quienes fueron socios de la estafa no van a querer que esta ley se apruebe, los que son representantes de estos estafadores, no van a querer, como tampoco quieren que se investigue la deuda”, lanzó.

El dirigente de Camioneros Pablo Moyano dio el mensaje en nombre de la CGT. Al coincidir con los que hablaron antes que él, el hijo de Hugo Moyano dijo: “Somos los mismos que peleamos los cuatro años de macrismo”.

“Desde la CGT apoyamos este proyecto, lo vamos a militar en la calle cuando sea necesario”, aseguró Pablo Moyano.

Cerró la ronda el diputado nacional y secretario general de la CTA de los Trabajadores de Córdoba, Pablo Carro, quien desafió: “No veo razón alguna para que la oposición no acompañe este proyecto si nosotros somos capaces de dar el debate público necesario”. Y advirtió que, además de la deuda externa, “hay una tremenda deuda interna que también tenemos que resolver”.

A qué hora arranca el debate en el Senado por la deuda con el FMI

A partir de las 15 arrancará hoy en el Salón Azul un plenario de comisiones en el que se debatirá el proyecto presentado días pasados por el oficialismo para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional con dólares de argentinos en el exterior no declarados.