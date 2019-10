Por Florencia Golender

@flopa01

Tras lo que pareció una campaña eterna, con enormes sorpresas que casi ningún analista político supo predecir, hoy se define quién será el Presidente a partir del 10 de diciembre, cuando deba asumir el cargo por cuatro años. Casi 34 millones de electores podrán votar entre seis fórmulas nacionales, pero también por 24 senadores y 130 diputados nacionales.

En la jornada electoral se decidirá además el jefe de gobierno de la Ciudad y los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, Catamarca y La Rioja, donde, a su vez, elegirán a sus autoridades, legisladores e intendentes.

LEÉ TAMBIÉN: El Gobierno promete que el recuento de los votos será rápido

Según la justicia electoral, 33.841.837 argentinos figuran en el padrón nacional y están habilitados para emitir su voto en 10.184 urnas distribuidas en más de 14.500 escuelas en el país. La promesa del oficialismo es que el 90% de los sufragios esté cargado y publicado antes de la medianoche.

Para poder asumir el gobierno nacional en diciembre, la fórmula presidencial que se imponga deberá obtener el 45 por ciento de los votos válidos o el 40 por ciento pero con una diferencia mayor al 10 por ciento con el segundo. De no cumplir ese requisito, se realizará una segunda vuelta electoral el 24 de noviembre entre los dos más votados.

LEÉ TAMBIÉN: Dónde y cuándo votan los principales candidatos

Las boletas disponibles serán las del presidente Mauricio Macri, quien busca su reelección por Juntos por el Cambio con el senador Miguel Ángel Pichetto, y la del Frente de Todos, que integran Alberto Fernández y la senadora y ex presidenta Cristina Fernández. También compiten para la Presidencia Consenso Federal, que postula al economista Roberto Lavagna y al gobernador salteño Juan Manuel Urtubey; el Frente de Izquierda y de Trabajadores- Unidad, con los diputados Nicolás del Caño y Romina del Plá; el frente Unite por la Libertad y la Dignidad, que lleva al economista José Luis Espert y al periodista Luis Rosales; y el Frente NOS, con el ex jefe de la Aduana Juan José Gómez Centurión y la ex diputada del PRO Cynthia Hotton.

Congreso

En la Cámara alta, el peronismo arriesga hoy más de la mitad de las 24 bancas que deben renovarse en este turno, y que corresponden a los senadores elegidos durante las legislativas de 2013. En tanto, el justicialismo y sus aliados, entre los que se cuentan representantes de partidos provinciales como el Proyecto Sur porteño o el Frente Progresista de Río Negro, pondrán en juego trece bancas. El oficialismo, en tanto, debe renovar ocho lugares, contando a integrantes del interbloque Juntos por el Cambio, pero también a peronistas aliados como el rionegrino Miguel Ángel Pichetto y el salteño Juan Carlos Romero. En Diputados se ponen en juego 130 bancas. Se destacan entre los que que no buscarán renovar sus bancas el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, el hasta hace dos meses titular del bloque macrista Nicolás Massot, los kirchneristas Axel Kicillof y Nilda Garré y los peronistas Diego Bossio y Luis Beder Herrera.