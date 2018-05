El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, adelantó este miércoles en Washington, Estados Unidos, que el Gobierno argentino "pedirá un acuerdo financiero ’stand by’ de alto acceso” al Fondo Monetario Internacional (FMI) en la reunión que mantendrá el jueves en la capital estadounidense con la titular del organismo mulitlateral, Christine Lagarde.



La firma de acuerdos de este tipo “duran típicamente cerca de seis semanas”, por lo que el entendimiento se podría rubricar en los primeros días de julio próximo, señaló el ministro a través de un comunicado de prensa.



La agenda que tiene previsto desarrollar Dujovne en Washington comienza el jueves a primera hora con una reunión con el subsecretario de Asuntos Internacionales del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, David Malpass.



La potencia norteamericana cuenta con la mayoría de votos en el seno del consejo directivo del FMI, cuya decisión resulta fundamental para la aprobación.

En horas de la tarde el ministro se encontrará con Christine Lagarde para oficializar el pedido de la Argentina.



La modalidad de crédito del FMI denominada "stand by" contempla plazos de entre 12 y 36 meses y está destinada a solucionar problemas transitorios de las economías, como desequilibrios en la balanza de pagos o pérdida de reservas.

El monto de esta línea se rige por una combinación de diversos factores, como la necesidad de financiación, la capacidad de pago y un seguimiento del país respecto del uso de esos recursos.



Mientras Dujovne anunciaba desde Washington las características del crédito al que quiere acceder la Argentina, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, explicaba en la Casa Rosada que el pedido de ayuda al FMI “es para que nos haga menos vulnerables, para no depender de una sola fuente de financiamiento”.



El crédito del organismo “va a ser enmarcado en una convocatoria para construir consensos entre todos los sectores políticos, empresariales, sindicales, sociales y ciudadanos”, agregó Peña durante una rueda de prensa.



Desde el Congreso, el jefe del interbloque Argentina Federal en el Senado, el peronista rionegrino Miguel Angel Pichetto, recordó que el Parlamento no tiene la potestad para autorizar al Poder Ejecutivo Nacional a tomar crédito externo de parte de organismos multilaterales como el FMI.



"Desde el punto de vista de la obtención del crédito, corresponde la tarea al Poder Ejecutivo Nacional", dijo Pichetto, quien salió al cruce del formoseño José Mayans, quien había asegurado ayer que cualquier toma de crédito externo de parte del gobierno nacional debe pasar por el Congreso.



El legislador rionegrino recordó que "históricamente el Congreso, en todas las cuestiones de gestión de crédito al FMI, no intervino previamente".



"Indudablemente, si el Fondo plantea, en el otorgamiento del crédito, alguna condición o reforma de carácter legislativo, indudablemente el Congreso, en ese tipo de temas, va a tener que intervenir", agregó Pichetto.



Dujovne, quien arribó a Washington en las primeras horas de la mañana, inició este mediodía las negociaciones con el FMI a través de una entrevista con el Director del Departamento del Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, y con el encargado del tema Argentina en el organismo, el italiano Roberto Candarelli.



Luego de la reunión fue el turno del análisis entre los equipos técnicos del Fondo y de Argentina, este último integrados por el jefe de Asesores, Guido Sandleris; el secretario de Hacienda, Rodrigo Pena, y el jefe de gabinete de ese ministerio, Ariel Sigal.



La delegación argentina también está integrada por el vicepresidente del Banco Central, Lucas Llach; y el secretario de Finanzas, Santiago Bausili.