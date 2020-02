El gobierno bonaerense y los gremios estatales y docentes llevarán adelante la primera reunión paritaria, que se realizará en la sede del Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, a partir de las 16.



Del encuentro, que tendrá lugar en la Casa de Gobierno provincial, en las calles 6 entre 51 y 53 de La Plata, participarán los ministros de Economía, Pablo López; de Trabajo, Mara Ruiz Malec; de Educación, Agustina Vila y representantes sindicales de los maestros y los trabajadores de la Ley 10.430.



A la paritaria con los estatales irán los representantes de la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la provincia de Buenos Aires (Fegepba), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), de la Unión Del Personal Civil De La Nación (UPCN) y el resto de los gremios de la administración central.





Por el Frente de Unidad Docente bonaerense estarán los secretarios generales del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (Suteba), de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), de la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba), de de la Unión Docentes Argentinos (UDA), del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) y de la Asociación del Magistrado de Enseñanza Técnica (AMET).El sábado, el gobernadoraseguró en Mar del Plata que la intención es que "este año los maestros y las maestras le ganen a la inflación", y sostuvo que, para eso, se debe "encontrar el mejor de los acuerdos que se pueda plantear".No obstante, remarcó que "estos tres meses van a ser meses en los que tampoco sabe la provincia con qué recursos cuenta, hasta que esté resuelta la cuestión nacional y el Presupuesto nacional" y puntualizó que el diálogo con los gremios va a desplegarse "con una enorme coordinación con la política nacional".En ese tono, la ministra de Trabajo bonaerense,, aseguró el domingo que la administración bonaerense no llegará a la reunión con un porcentaje definido y que buscará alternativas para reemplazar la clásula gatillo.No obstante aclaró que el Ejecutivo no dejará "caer el salario como hizo el gobierno anterior" aunque remarcó que lo que se acuerde con los gremios en las paritarias "tiene que ser sostenible y realizable en el corto y mediano plazo"., presidenta de la FEB, adelantó el domingo que el pedido que llevará a la reunión paritaria se centrará en "discutir un incremento y un mecanismo de actualización salarial" que le gane a la inflación.En tanto, el secretario general de Suteba,, afirmó el sábado que los gremios le exigirán "más al gobierno de Axel Kicillof que al de María Eugenia Vidal" porque la actual es una gestión que "va a priorizar a los trabajadores y no los va a atacar como hizo Cambiemos"."La cláusula gatillo durante el macrismo sirvió para impedir que no nos bajen el salario respecto a la inflación, pero ahora nosotros vamos por más y queremos ganarle a la inflación", declaró Baradel.