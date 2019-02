En año electoral, en recesión y bajo la lupa del Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno se prepara para entrar en una de las negociaciones más duras desde su llegada a la Rosada. Esta semana, cifras oficiales confirmaron que la pérdida de poder adquisitivo en 2018 fue finalmente de 11,5%, y se estima aún mayor en el sector informal. Algunos gremios presionarán para recuperar y al menos empardar a la inflación en 2019, otros acompañarán el promedio salarial que impulse el Ministerio de Producción y Trabajo. Los empresarios, que también tuvieron un año negativo, no ocultan su preocupación.

Antes de la corrida cambiaria que resultó en una devaluación del 105% de la moneda nacional, el gobierno había estimado una suba de precios cercana al 15%. Fue en base a ese cálculo que avanzó la mayoría de las negociaciones paritarias. El año cerró en 47,6% de inflación y la mayoría de los gremios fueron pactando varios retoques o bonos en efectivo para alcanzar al promedio general.

Sin sorpresa, esta semana se confirmó que los sueldos perdieron esa carrera y arrancan la de este año con un claro negativo. Así lo confirmó el gobierno al difundir la evolución de la "Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables" (RIPTE), cifras oficiales que se basan en la variación de las remuneraciones imponibles con destino al sistema de seguridad social.

En el tercer año de Cambiemos, los salarios de los empleados en relación de dependencia aumentaron 30,6%. El Índice de Precios al Consumidor (Indec) fue de 47,6%. La comparación resulta en una pérdida de 17 puntos, y significa una merma del poder de compra de los trabajadores del 11,5%.

"El año pasado la Rosada propuso seguir la inflación proyectada en 15%. Algunos gremios aceptaron con cláusula de revisión, pero el gobierno utilizó ahí una bala de plata que para el escenario 2019 es imposible de repetir", aseguró a Crónica el economista y director de la consultora Focus Market, Damián Di Pace.

La pretensión de pisar salarios para contener la inflación, mientras los alimentos, el transporte y los servicios continúan en la curva ascendente, se complica aún más si se tienen en cuenta los últimos tres años, con pérdida salarial acumulada del 16,3%. La conclusión surge de la diferencia entre la suba total de los sueldos al 117,3% en 36 meses (ver al lado) y la inflación promedio acumulada del 159,5%.