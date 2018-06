El detenido ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, José López, escuchó este lunes los cargos en su contra durante la primera audiencia del juicio oral y público por enriquecimiento ilícito.



El juicio oral comenzó casi dos años después de que el ex funcionario kirchnerista fuera detenido tras ser sorprendido cuando intentaba ocultar bolsos con casi 9 millones de dólares en un monasterio de General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires.



A poco de iniciado el debate, el Tribunal Oral Federal 1 dispuso su suspensión hasta el 12 de junio para resolver una serie de planteos formulados por las defensas de los imputados contra la participación de la Unidad de Información Financiera (UIF) en el juicio.



El debate oral se inició con la lectura de los cargos formulados por el fiscal del caso, Federico Delgado, quien al solicitar la elevación a juicio de la causa sostuvo que entre mayo de 2003 y junio de 2006 López y su mujer María Amalia Díaz "enriquecieron de manera ilícita".



Además de López y Díaz, durante el debate serán juzgados la religiosa Inés Celia Aparicio -que estuvo presente en la audiencia en la sala- y los empresarios Andrés Galera, Carlos Gianni, Mario Mareoni y Eduardo Gutiérrez.



Todos los empresarios se hicieron presentes en la sala AMIA del edificio de los tribunales federales de Comodoro Py, menos Gutiérrez que, con autorización del Tribunal Oral Federal (TOF) 1, siguió el debate desde su casa por videoconferencia por razones de salud.



En su requerimiento, Delgado había remarcado que López y Díaz debían ser evaluados como una unidad dado que ambos "cuidaron, modificaron, escondieron y disfrutaron" los bienes y el dinero al que accedieron de manera ilícita.



Sobre los empresarios, el fiscal había dicho: "Desconocemos cómo consiguió el dinero (...) sabemos que para los inmuebles se valió de empresarios de su confianza" que le permitieron esconder su patrimonio.



López llegó a los tribunales federales de Comodoro Py a las 12.30, luego de ser trasladado desde el penal de Ezeiza, y la audiencia comenzó a las 13.30 encabezada por el juez Adrián Grunberg y sus pares José Michilini y Ricardo Basílico, del TOF 1.



Tras la lectura de los cargos, el debate se empantanó en un planteo de la defensas contra el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal del viernes pasado en el que se autorizó a la UIF a intervenir en el juicio como querellante.



Las defensas de todos los imputados plantearon quejas contra la intervención de la UIF -cuyo titular, Mariano Federici, estuvo en la sala de audiencia- en el juicio y remarcaron la contradicción de que se sume una parte acusadora que no debería poder acusar dado que no formuló requerimientos de elevación a juicio contra los imputado.



Entre los acusadores también se encuentra la Oficina Anticorrupción, y el fiscal de juicio será Miguel Ángel Osorio.



El TOF 1 pospuso la definición de los planteos formulados por las defensas de los acusados para la próxima audiencia y dispuso un cuarto intermedio hasta el viernes 22 de junio a las 14.



En este juicio López será defendido por la defensora oficial Pamela Bisserier, la misma abogada que defendió a la ex funcionaria menemista María Julia Alsogaray, que falleció el año pasado.



Con más de 200 testigos convocados y nuevas pruebas obtenidas en una instrucción suplementaria que ordenó el TOF1, el gran interrogante del juicio pasará por el origen de ese dinero, hasta ahora una incógnita.



Entre los testigos convocados figuran el ex jefe de Gabinete del kirchnerismo Aníbal Fernández; el actual vicepresidente primero de la Cámara de la Construcción, Juan Chediak; el ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) Héctor Méndez y el legislador correntino del Parlasur Alejandro Karlen.



Además de la condena penal, si se lo encuentra culpable de enriquecimiento ilícito, al final del juicio y una vez que la pena quede firme, podrá resolverse el destino de los 9 millones de dólares que permanecen en la bóveda del Banco Central y de los demás bienes cuyo origen se cuestiona.



López se encuentra detenido desde el 14 de junio de 2016 cuando lo encontraron con casi 9 millones de dólares en bolsos que intentaba esconder. En los bolsos había también más de 150 mil euros, 59 mil pesos y dos relojes de alta gama.