La vacunación libre para mayores de 3 años y las tercera dosis para trabajadores de la salud bonaerense están habilitadas desde este martes en Buenos Aires, en el marco de la campaña de inmunización contra el coronavirus.

El anuncio había sido realizado el lunes por gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien también detalló que la inoculación sin turno en segunda dosis para esa misma población comenzará el próximo 10 de diciembre en toda la Provincia.



"A partir de este martes hay vacuna libre en toda la provincia de Buenos Aires para mayores de tres años primera dosis en cualquiera de los vacunatorios de la provincia con el único requisito que es ser bonaerense, hay que concurrir con el documento que acredite la identidad y la dirección", anunció el mandatario.

Sobre el avance de la inmunización, dijo que la provincia "hizo todo lo que estuvo a su alcance", pero remarcó queEs necesario tomar conciencia del riesgo que implica, con los brotes, con las olas que está teniendo el virus en el exterior y con las variantes que muestra el riesgo que hay en no vacunarse", advirtió en referencia a la variante Ómicron detectada en Sudáfrica.En relación a la vacuna libre para aplicarse la segunda dosis, Kicillof precisó que estará disponible a partir del 10 de diciembre próximo. "Vamos a tener primera y segunda dosis libre, gratuita y universal para todos los mayores de tres años en toda la provincia de Buenos Aires", informó.

El tercer anuncio de la jornada giró en torno a los trabajadores de la salud y el inicio de la vacunación con una tercera dosis a modo de refuerzo. "Hay vacuna en tercera dosis o refuerzo para todas y todos los trabajadores de la Salud", adelantó Kicillof, quien explicó que en la provincia de Buenos Aires la inmunización del personal sanitario comenzó hace unos días, pero que hasta ahora no se había anunciado oficialmente.

El Gobierno bonaerense envío la semana pasada a quienes se les inoculará una dosis heteróloga (vacuna combinada) en las postas habituales y los hospitales provinciales y municipales, en tanto que los turnos serán notificados a través de la aplicación Vacunate PBA y los canales habituales.

"Estamos de nuevo en una situación de riesgo con la pandemia, pensamos que ya se iba a salir, sin embargo vemos que en Europa y en el Hemisferio Norte andan ya no por la quinta, sino por la sexta ola, nosotros tuvimos solo dos olas y esto es gracias a los cuidados, distanciamientos, barbijos, lavados de manos, primero como único método, luego apareció lo que dio el resultado que vemos, y esto es la vacuna", valoró.



En ese sentido, Kicillof subrayó que más allá de estos anuncios lo importante es dejar un mensaje: "Vacúnense todos y todas, tenemos la vacuna, los vacunatorios, la experiencia, la vocación, el respaldo científico, necesitamos hoy que den el paso y se vacunen, es un acto de muchísima irresponsabilidad no vacunarse", aseveró.



"En el mundo hablan hoy de la pandemia de los no vacunados, observamos en Argentina y el mundo es que hoy los que enferman y tienen resultado fatal son principalmente los que no se vacunaron, los que se vacunan pueden sufrir la enfermedad pero el porcentaje es más bajo", remarcó.