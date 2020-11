El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, confirmó este martes que se otorgará un bono de fin de año de 9.400 pesos para los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo y un plus a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo ( AUH) que "cobrarán 12.000 pesos en diciembre".



"Vamos a dar un bono de fin de año de 9.400 pesos a los beneficiarios de Potenciar Trabajo, y también a duplicar el monto de la Tarjeta Alimentaria", confirmó el ministro en declaraciones a la radio online FutuRock, en las que agregó que también se le dará "un plus a los beneficiarios de la AUH, que van a cobrar 12.000 pesos en diciembre".



En ese marco, el funcionario respondió que "no hay ánimo de un conflicto social en la Argentina", al ser consultado sobre si el Gobierno espera tensiones al acercarse las fiestas de fin de año, y puntualizó que "viene bajando la cantidad de personas que asisten a comedores".

"No hay ánimo de un conflicto social en Argentina. No creo que se venga un diciembre caliente en ese sentido", respondió Arroyo.El ministro añadió que "hace cuatro semanas viene bajando la cantidad de gente que va a los comedores en el Conurbano, según nuestro relevamiento".

sobre el cual aclaró que "las 700.000 personas que forman parte del programa Potenciar Trabajo, y cobran la mitad del salario mínimo, con cuatro horas de trabajo como contraprestación, van a cobrarlo".En el mismo sentido, el funcionario pidió "combinar racionalidad económica con todos adentro" y analizó que "es evidente que han aumentado los alimentos en un año donde mucha gente ha tenido dificultades con el trabajo" como consecuencia de la pandemia.