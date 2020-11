El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, aseguró este viernes que “el Estado no se retira” de su rol de asistir a los sectores más vulnerables, a partir del anuncio de que ya no se pagará el Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE), y sostuvo que se continuará “acompañando a todas las personas que tienen dificultades para reinsertarse” en el mercado laboral.



“El IFE llegó a nueve millones de personas, una parte logró volver al esquema laboral y nosotros vamos a acompañar a los que no pudieron hacerlo”, subrayó Arroyo esta mañana en declaraciones a Radio La Red.



En este sentido, enumeró planes como el Potenciar Joven, que apuntará “a los jóvenes de 18 a 29 años” y el Potenciar Trabajo, para "quienes tienen trabajo pero perdieron ingreso”.



En este último caso, el funcionario explicó que “son 9.400 pesos, la mitad del salario mínimo y la persona tiene que dar una contraprestación de cuatro horas de trabajo”.

“En el caso de los jóvenes, que ampliamos la brecha de 18 a 29 años, la ayuda es una beca de 8.500 pesos hasta 12 meses. Los jóvenes presentan un proyecto y nosotros lo financiamos”, precisó.

Asimismo, Arroyo dijo que la ayuda estatal continuará con “la duplicación de la tarjeta alimentaria a fin de año" y reafirmó que desde el Gobierno se están "evaluando los bonos para los sectores que necesitan ingresos”.



El funcionario explicó qu,e durante los meses de abril, mayo y junio, la pobreza trepó “al 47 por ciento” y remarcó que “tenemos 56 por ciento de pobreza en los menores de 14 años”.

El panorama para los próximos meses

En tanto, sostuvo que desde su cartera impulsan también la creación de 300 mil puestos de trabajo en sectores como la alimentación, la construcción y el reciclado, a lo que se suman el plan para urbanizar 400 barrios populares por año y crear 800 jardines de infantes.

En cuanto a la ejecución del presupuesto de su cartera, manifestó que, “durante la pandemia, el 80 por ciento del presupuesto iba a asistencia alimentaria y el 20 a planes destinados al trabajo", y señaló que "el año que viene el foco estará en la inserción laboral”.



Asimismo, el ministro de Desarrollo Social consideró “ un problema serio” el aumento en los precios de alimentos y dijo que la inflación de esos productos en los barrios es incluso superior a la inflación de alimentos a nivel país.



“Por eso estamos duplicando el monto de la tarjeta alimentaria y en diciembre haremos una carga doble”, reiteró el ministro.