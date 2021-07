Jorge Landau, el histórico apoderado del Partido Justicialista ( PJ) y exdiputado nacional, quien falleció esta mañana a los 74 años, tras padecer una larga enfermedad fue despedido por referentes del arco político, quienes le brindaron palabras de admiración, respeto y cariño.



"Lamento el fallecimiento de Jorge Landau, apoderado histórico y estimado del Partido Justicialista", posteó en la red social Twitter el presidente Alberto Fernández.



"Con profundo pesar quiero expresar mi acompañamiento en su dolor a su familia y allegados. Gracias por su trabajo, su honestidad y su compromiso con el peronismo", añadió.

"Lamento el fallecimiento de Jorge Landau, apoderado histórico y estimado del Partido Justicialista. Con profundo pesar quiero expresar mi acompañamiento en su dolor a su familia y allegados."



"Gracias por su trabajo, su honestidad y su compromiso con el peronismo."

Al conocerse la noticia, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, distrito en el que Landau desempeñó gran parte de su carrera política, posteó en redes sociales que con su partida "el movimiento peronista pierde a un dirigente histórico".



Para Sujarchuk, Landau "fue referente de distintas generaciones de hombres y mujeres comprometidos con construir una Argentina justa, libre y soberana" y opinó que "los vecinos y vecinas del partido de Escobar extrañaremos a un hombre que marcó a fuego la historia política de nuestro municipio".



El jefe comunal agradeció en su posteo "la enorme cantidad de charlas compartidas con él a lo largo de todos estos años" y dijo que, en esos encuentros, "Jorge desplegaba toda su experiencia, en intercambios de ideas que se transformaban en un manual de doctrina para entender mejor la política local, provincial y nacional".



"Por eso, en este momento de profundo dolor, acompañamos a su familia, amigos y seres queridos con la certeza de saber que él nos seguirá guiando desde el cielo para construir entre todos y todas el Escobar que él y nosotros siempre soñamos", finalizó.

En el mismo tono, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, escribió en Twitter: "Profunda tristeza por la muerte de Jorge Landau, dirigente histórico y apoderado del PJ. Un gran militante de la unidad peronista. Te vamos a extrañar, compañero. Abrazo fuerte a su familia y a sus seres queridos".

"Profunda tristeza por la muerte de Jorge Landau, dirigente histórico y apoderado del PJ. Un gran militante de la unidad peronista."



"Te vamos a extrañar, compañero. Abrazo fuerte a su familia y a sus seres queridos."





En igual sintonía, el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, manifestó "mucha tristeza por el fallecimiento de Jorge Landau, histórico apoderado del PJ" y rememoró la "suerte" que tuvo "de compartir y aprender de él ese rol".



"Gran compañero, un militante comprometido que supo acompañar siempre a Néstor (Kirchner) y a Cristina (Fernández de Kirchner). Mis condolencias para su familia y amigos", dijo.



En declaraciones formuladas a Télam, Ulises "Coco" Giménez, amigo de Landau, lamentó su partida y destacó que "se fue no solo mi amigo sino mi compañero de ruta de tantos años trabajando juntos".



Recordó que ambos se desempeñaron como apoderados del peronismo provincial desde 1988 y dijo que su fallecimiento "significa una gran pérdida en todo sentido".

En tanto, Fernando Gray, el intendente de Esteban Echeverría, publicó en redes: "Lamento profundamente la partida del compañero Jorge Landau, histórico apoderado de nuestro Partido Justicialista. Mi afecto a su familia, y a sus compañeros y compañeras de tantos años de militancia".



Luego, el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, también lo despidió por Twitter y se solidarizó con la familia del apoderado del PJ.



"Recibí con dolor la noticia de la partida del compañero Jorge Landau, histórico dirigente y militante del Peronismo. Nuestro acompañamiento a sus familiares y amigos en este difícil momento", expresó.



La abogada Graciana Peñafort también dejó su mensaje en Twitter: "Dolor inmenso. Acaba de fallecer Jorge Landau, histórico apoderado del PJ y del Frente de Todos. Y mi amigo, sobre todo mi amigo".

"Me enseño tanto, me explico tanto. No tengo palabras. Mi pésame muy dolido a su bella familia de la cual tan orgulloso estaba", lamentó.



"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Jorge Landau, histórico dirigente del peronismo y apoderado de nuestro partido. Enviamos nuestras condolencias a sus seres queridos y compañeros de militancia. ¡Nunca te olvidaremos Jorge! QEPD", postearon desde la cuenta oficial del PJ.



La diputada Cristina Álvarez Rodríguez también expresó su "enorme tristeza por la partida" de Landau, a quien calificó como un "gran compañero y militante, un dirigente que dedicó su vida al peronismo".