Ricardo López Murphy, diputado nacional de Juntos por el Cambio, denunció que este martes no pudo dar una charla sobre economía en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) porque estudiantes le bloquearon el ingreso al aula, por lo cual tuvo que cambiar de salón.

Quien fuera durante un breve lapso ministro de Economía durante el gobierno de Fernando de la Rúa subió un video a Twitter en el que se lo ve discutiendo con los alumnos que se habían acercado hasta el lugar donde el dirigente de Republicanos Unidos tenía pensado hablar junto a Emmanuel Ferrario, vicepresidente primero de la Legislatura porteña.

"Me obligaron a cambiar de salón mi charla en la UBA porque un grupo de militantes bloqueaba el acceso, pero preferí acercarme a conversar. Vamos a liberarnos del adoctrinamiento kirchnerista destruyendo el relato, poniendo el cuerpo y rescatando a los jóvenes del totalitarismo", publicó López Murphy junto a un video de 44 segundos.

En la filmación se puede observar a uno de los manifestantes que, sosteniendo un bombo y rodeado de personas que llevaban pancartas, le dice al diputado y a sus asistentes: “Venimos a hacer acá una manifestación pacífica, pública”.

A lo que una de las organizadores del evento le consulta: “¿Cómo que pacífica si no dejan entrar al salón?”, dando inicio a un intercambio que continuó con el alumno repreguntando: "¿Y él (por López Murphy) respetó el presupuesto educativo en 2001?", lo que hizo que el diputado intercediera e interpelara al joven diciéndole: "Vamos a respetar la libertad académica o no".

El diálogo siguió con el estudiante proponiendo que la charla se hiciera en el pasillo donde estaban y con diputado y ex ministro subiendo la voz ante el bullicio general y el tono cada vez más tenso de la conversación.

“No nos vamos a esconder. ¿Usted me vio esconderme alguna vez?”, preguntó López Murphy para recibir un “Sí, desde el 2001 se está escondiendo” como contestación. En ese momento, el economista, ya exasperado, gritó en el tramo final de la filmación: “No es verdad. Viajo todos los días en colectivo como no lo hace ninguno de los dirigentes de ustedes. No se animan a caminar por las calles sin custodios”.

En la misma red social, el diputado subió luego una foto en la que se lo ve sonriente que incluyó el siguiente texto: "Después de dar mi charla en la UBA me fui caminando a mi casa, cosa que no todos pueden hacer".

Después de dar mi charla en la UBA me fui caminando a mi casa, cosa que no todos pueden hacer. pic.twitter.com/GlSlGuFK6t — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) July 19, 2022