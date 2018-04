Cerca de 20 mil isleños del Delta están sin transporte fluvial desde la medianoche de este jueves por un reclamo que se extenderá por 24 horas del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y Cabotaje Marino, quienes exigen un aumento salarial en el marco de la negociación paritaria, informó una fuente gremial.

"Esto es por que estamos en paritarias y no cumplen con lo acordado, porque el gobierno tiene que brindar a las empresas un subsidio pero dicen que no pueden aumentar nada porque no tienen capacidad para hacerlo", dijo Pedro Díaz, delegado gremial del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marino.



Las empresas afectadas son Interisleña, El Jilguero, Líneas Delta y El León, que prestan el servicio fluvial colectivo en la isla del Tigre.



El paro de conductores de lanchas tiene lugar tras una protesta que realizaron el último sábado vecinos del Delta en la estación Fluvial de Tigre y a bordo de sus embarcaciones en la intersección de los ríos Tigre y Luján para pedir que se incluya el transporte fluvial en los subsidios de Nación.



"Está todo vinculado, estamos denunciando una crisis terminal en el transporte, si no le dan subsidios a las empresas fluviales, estas no les aumentan a los conductores y esto se va a pique. Es literal, nos vamos a quedar sin transporte", dijo Nancy Naccaratto, isleña de la primera sección del Delta del Paraná, quien se aloja desde el último miércoles en la casa de su hija en la ciudad de Buenos Aires a raíz de la medida de fuerza.



El último miércoles los isleños recibieron un comunicado del sindicato de Patrones y Oficiales Fluviales donde les informaban del paro de esta jornada.



"Nosotros presentamos ayer un amparo para que nos incluyan en el subsidio de transporte terrestre porque nos están discriminando", informó Nancy.



El amparo, firmado por los vecinos y el intendente de Tigre, Julio Zamora, que respalda el reclamo, fue presentado en el Juzgado Federal en lo Civil Comercial y Contencioso de la localidad bonaerense de San Martín, a cargo de Martina Forns.



"Exigimos que las tarifas de las embarcaciones fluviales tengan los subsidios del transporte terrestre. Y si van a imponer la tarjeta SUBE como único medio de pago, sin los descuentos, van a eliminar los abonos mensuales y será muy caro trasladarse", explicó en esa ocasión María Eugenia Fernández Romero, de la agrupación vecinal Unidad Isleña.