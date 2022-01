A Claudio Policicchio la economía familiar se le complicaba cada vez más. Era octubre de 2020 y, luego de siete meses de restricciones por la pandemia, su sueldo de chofer de colectivo no alcanzaba para cubrir todos los gastos. "No tenía más horas extras y tampoco lograba sumar otro trabajo. Para colmo, me estaba endeudando con las cuotas en la escuela privada de mis dos hijos", recuerda en diálogo con cronica.com.ar.

En ese contexto, tomó una decisión junto con su esposa: retirarlos del Instituto Barrio Marina, de Castelar, y enviarlos a un colegio público de la zona. Allí concurrieron a clases en 2021 y se preparan para hacerlo desde marzo próximo.

Como en el caso de Claudio, la situación se repite en miles de familias argentinas. Según un informe realizado por el Instituto de Estudios de Consumo Masivo (Indecom), los aumentos en las cuotas de las escuelas privadas provocaron una caída del 40% en la matriculación de esos establecimientos para el ciclo lectivo 2022, al mismo tiempo que se incrementó un 20% la demanda de vacantes en los colegios del sistema público.

El relevamiento, llevado a cabo entre marzo de 2020 y mediados de 2021, indicó que la pandemia generó un perjuicio económico que no sólo afectó a los padres de los alumnos, sino también a las escuelas de gestión privada.

.

Lo admite Paola Blufstein, representante legal del Instituto Marcelo Torcuato de Alvear, de Ituzaingó. "Hubo muchas bajas por cuestiones de dinero, ya que los padres no pudieron seguir abonando las cuotas por pérdida de trabajo o hicieron pagos fuera de término. Ahí los colegios privados sufrimos complicaciones, porque las bajas de alumnos y las deudas crecieron de manera importante", explicó en exclusiva a cronica.com.ar. "Nuestra escuela tiene subvención por parte del Estado. Así y todo, se nos hizo cuesta arriba cumplir con todos nuestros empleados", agregó.

Cifras de esta realidad

El estudio de Indecom señaló, además, que "entre febrero y julio de 2021, con el retorno de las clases mixtas y, luego, con la vuelta a la presencialidad total en las aulas, la mora en los pagos de las cuotas mensuales se había reducido alrededor del 40%". Sin embargo, el escenario volvió a complicarse tras el aumento de cuotas que debieron realizar las escuelas privadas.



La baja del 40% en la matrícula de los colegios pagos está compuesta por un 24,6% de familias que, a poco más de un mes del comienzo de clases, aún no confirmaron si sus hijos seguirán cursando en esos institutos, y un 14,1 % que cortaron por completo la comunicación con las autoridades de los colegios y no informaron si van a regularizar su situación. Los propios establecimientos privados confirmaron en el informe que el 38,7 % de las familias todavía no cumplió con el pago de la matriculación para iniciar el ciclo lectivo de este año.

Susana Molina proyecta una vida en San Cosme, junto con su esposo y sus dos hijas, de 12 y 6 años, respectivamente. Dentro de unos días dejarán su casa en el conurbano bonaerense y se instalarán en la localidad ubicada a 32 kilómetros de la capital correntina.

"Nos vamos por la inseguridad. No queremos vivir más con miedo", afirma en diálogo con este diario. La mudanza, agrega en su testimonio, llegará con el cambio de una escuela privada a una pública. "La decisión se basó un poco en un tema económico y el objetivo de reducir gastos. Siento que voy a extrañar la contención que suelen darles a los padres en un colegio pago. Cada vez que pedí hablar con un directivo, me escucharon. No sé cómo será ahora ese trato en una pública", expresó.

.

Las cifras concretas que aportó el relevamiento de Indecom destacaron que las inscripciones en lista de espera de las escuelas estatales y gratuitas crecieron un 19,4% en comparación con el año anterior. "La suba en los valores de las cuotas mensuales volvió a disparar las deudas promedio que mantienen los padres con los colegios hasta hoy, ubicándolas entre los 15.000 y los 90.000 pesos , puntualizó el informe, realizado sobre un total de 211 instituciones de educación privada y unas 77 escuelas públicas, en sus tres niveles de enseñanza (inicial, medio y superior), en el ámbito de diez jurisdicciones de la Argentina: ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, La Pampa, Neuquén y Río Negro.

"Muchos o la gran mayoría de los alumnos que se fueron de un colegio privado lo hicieron a uno público", reconoce Blufstein, mientras Policicchio asegura que su hija de 10 años y su hijo de 5 vivieron "sin sobresaltos" el cambio a una escuela de gestión estatal.

Efectos colaterales

A fines de 2020, un trabajo anterior de Indecom había determinado que existía "una mora promedio del 61,3% en el pago pago de los cuotas mensuales".

Ese informe había establecido también que el 75% de los padres que no había podido cumplir con los pagos en término lo hacía por haber percibido menos ingresos durante la cuarentena, mientras que el 13% afirmaba que no abonó por haber perdido su empleo durante la pandemia, y el 12% restante reconocía que se negaba a hacerlo por considerar que la enseñanza virtual no estaba a la altura de los costos que insume la educación bajo la modalidad presencial.

De acuerdo con el relevamiento, esa situación provocó severos daños económicos en las distintas instituciones del país. En este punto, el informe señalaba que "el 71% de las escuelas ya mantenía en ese momento deudas de impuestos, servicios públicos, aportes previsionales y proveedores en general".

"Afortunadamente para las entidades, entre febrero y julio de 2021, con el retorno de las clases mixtas, y luego, con la vuelta a la presencialidad, la mora en los pagos de las cuotas mensuales se redujo alrededor de un 40%", destacó el trabajo. Sin embargo, un nuevo estudio de Indecom determinó que la situación volvió a complicarse para los padres a partir de que el Estado nacional autorizó nuevas subas en las cuotas mensuales.