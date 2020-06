Continúa el desfile de dirigentes políticos y gremiales por el despacho del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, en el marco de la investigación sobre supuesto espionaje ilegal por parte de la Agencia Federal de Inteligencia ( AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri.

Entre los últimos destacados, el secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, sostuvo este martes que la "obsesión" que tenía Macri "era detener" a él y a su padre, Hugo Moyano, porque ambos fueron los que se opusieron "a la reforma laboral". Moyano aseguró estar "totalmente sorprendido" luego de haber estado seis horas en audiencia con el juez Villena, que instruye en la causa en la cual se investigan presuntas escuchas ilegales por parte de AFI.

"Hay una cantidad de material importante y los espías de Macri tenía una locura de perseguir a los opositores. Estoy sorprendido, asqueado de todo lo que es el espionaje ilegal de estos chantas", apuntó Moyano. A su vez, un hombre clave en la estructura de la Agencia Federal de Inteligencia quedó más complicado en la causa por espionaje ilegal macrista.

Se trata del ex jefe de Contrainteligencia de la AFI Diego Dalmau Pereyra, cuyo domicilio fue allanado a última hora del lunes por orden del juez Villena. Pero el operativo se filtró y cuando las fuerzas de seguridad llegaron a su casa de Escobar, el espía se había ido ante el temor de ser detenido. Su teléfono celular personal no fue encontrado por los funcionarios judiciales.

Personaje clave

Desde el "entorno" de Mauricio Macri aseguraron este martes que el ex presidente "no conoce" a Susana Martinengo, una ex funcionaria de la Casa Rosada y figura central del entramado del espionaje ilegal "M" desplegado de forma estructural por el macrismo. Las declaraciones fueron publicadas por el diario La Nación y atribuidas al "entorno" de Macri, sin dar más precisiones.

Rápidamente se interpretan como una previa del ensayo de defensa judicial, que se viene en la pesada causa contra el ex presidente y los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Esto publicó La Nación: "En la intimidad, Macri deja trascender que no conoce quién es Susana Martinengo, la ex secretaria de documentación de Presidencia, a quien ex espías señalan como la encargada de recolectar la información obtenida de seguimientos ilegales".

Pero además, el periódico agregó que Martinengo "no estaba cerca de Macri" porque "su oficina en Casa Rosada estaba en el segundo piso". Sin embargo, en redes sociales aparecieron fotos de Macri con Martinengo.