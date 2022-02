Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, rechazó este lunes que el acuerdo que la Argentina cerró con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "sea contradictorio con la gira presidencial" por China y Rusia, al tiempo que pidió no analizar los entendimientos con esos países "con miradas conspirativas, ni hacer lecturas trasnochadas".



"No puede tenerse una visión tan obtusa y simplista de lo que tienen que ser las relaciones internacionales cuando el país necesita inversiones, crecimiento, acompañamiento financiero", analizó el gobernador en declaraciones a radio El Destape, durante una escala en Madrid, España, que la comitiva presidencial hizo antes de emprender viaje a Barbados, último destino de la gira.



Cuando se le preguntó por los cuestionamientos formulados desde algunos sectores opositores al viaje presidencial a países "enemigos de Estados Unidos" mientras se llevan adelante las negociaciones con el FMI, Kicillof dijo que "a veces los que nos acusan a nosotros de ideológicos y antiguos en las concepciones todavía viven en la Guerra Fría".

"Un país como Argentina plantea que tiene que desarrollar y hacer más robusta las relaciones mutuas que le generan provecho y beneficios", indicó el gobernador bonaerense y señaló que "desde ese punto, cuando uno observa la predisposición que tiene China, de compartir su crecimiento o acceder a determinadas relaciones de intercambio, es muy fácil de explicar".Kicillof pidió no analizar los acuerdos "con miradas conspirativas, ni hacer lecturas trasnochadas", y recalcó quecon los objetivos de la gira que encabeza el presidentez.El gobernador analizó que "la coincidencia temporal puede generar algún tipo de confusión o dar campo para especulaciones bastante tristes", pero expuso que "

"Solamente quien quiera generar ruidos puede ver oposición" entre el acuerdo con el FMI y el viaje, advirtió y puso de relieve " el papel que China juega en el comercio internacional, dentro de los flujos de inversión y en el crecimiento mundial". En ese marco, graficó queKicillof también volvió a cuestionarEn ese sentido, agregó que el papel que jugó el FMI".

"La situación que dejó Macri de cara a la relación con el FMI es de una complejidad que requiere ir buscando avances parciales porque nos queda una deuda inmensa. Hay que dejar en claro que la responsabilidad sobre esta situación es plenamente del Gobierno de Macri y del propio Fondo", subrayó el mandatario provincial.Además, sostuvo que eso " es algo conocido en todo el mundo" y puso de ejemplo que " el Financial Times reflejó hace poco lo escandaloso que fue ese crédito y cómo eso genera una presión muy fuerte sobre la economía argentina".Y cerró aseverando que " el FMI ensayó una autocrítica, pero luego de eso el problema persiste, y esa autocrítica no se reflejó en un cambio sustancial: fue un crédito extraordinario, otorgado de una manera extraordinaria, raro y por fuera de los parámetros, entonces no se puede resolver con las normas habituales del Fondo".