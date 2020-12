El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó este jueves que en los últimos años "gobernó la Argentina una fuerza política anti Estado" y dijo que en el Frente de Todos, que llegó al poder hace un año, "la evaluación es excelente", pese a que "todos esperaban rupturas y peleas".



Para Kicillof, el Frente de Todos es "una coalición de gobierno con sectores que no piensan igual" pero comparte "las prioridades", y dijo que el espacio trabaja para "aceitar las diversidades cada vez mejor".



"Es imposible que no haya matices y diversidad de opiniones, es un frente político", dijo este jueves por la mañana en declaraciones a radio El Destape, en las que consideró que "el tema es cómo se vayan resolviendo".

En ese sentido, sostuvo que "la evaluación del Frente de Todos es excelente" pese a que "todos esperaban rupturas y peleas". Por otro lado, cuestionó a la administración de Mauricio Macri, al señalar: "Gobernó la Argentina una fuerza política anti Estado. Sólo usaron el Estado para sus propios intereses".



Al trazar un balance de su primer año de gestión, consideró que "nadie puede negar que la provincia de Buenos Aires fue desfavorecida y necesita recursos" dado que aporta 40% pero recibe el 20% de los fondos coparticipables.



El mandatario bonaerense se refirió al "desastre que dejaron (Mauricio) Macri y (María Eugenia) Vidal", recordó que asumió "con una huelga de hambre de 15.000 presos porque no les daban de comer" y destacó que "a pesar de la pandemia, pudimos avanzar con el tema carcelario, escuelas, sanitario, productivo y cultural".

"En campaña no hice una sola promesa, pero no porque no quería asumir compromisos, sino porque la situación en que nos dejaban el país y la provincia nos ponía en un lugar muy desfavorable", contó.



Además, criticó el endeudamiento recibido, la pérdida de empleo y el deterioro de las condiciones sociales y dijo que las prioridades de su gobierno son "la salud, la educación, el trabajo y producción", así como la "generación de viviendas y la seguridad".



En ese marco, el economista subrayó que su gestión tiene el propósito de "transformar la provincia, que tiene muchas falencias porque hubo un vaciamiento presupuestario a lo largo de la historia".

La coparticipación de Capital Federal y los fondos para Provincia

En tanto, el Gobernador respaldó la decisión del Estado nacional de reducir de 3,5% a 2,32 % la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires y resaltó que el presidente Alberto Fernández "restituyó un punto de coparticipación después de ceder 6 en 1988".



"La provincia aporta 40% de la población y del producto de la Argentina, el 50% de la industria, el 60% de la pobreza del país, con graves problemas sociales, falencias estructurales de todo tipo, pero recibe el 20% de los recursos coparticipables", indicó.

"Todo lo que nos falta tiene que ver con que aportamos 40 y recibimos 20. Nadie puede negar que la Provincia fue desfavorecida y necesita recursos para vivienda, educación, salud e infraestructura", insistió.



Kicillof también dijo que su compromiso es el de "administrar bien el Estado", pero enfatizó que requiere de recursos y pidió "dar una franca discusión".

Kicillof dijo que el 'lawfare' está "vivito y coleando" y opinó que Cristina "fue la más perseguida"

Kicillof, dijo este jueves que "el 'lawfare' está vivito y coleando" y manifestó que la dirigente "más perseguida" fue la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.



"Siento que el 'lawfare' está vivito y coleando", dijo el mandatario bonaerense en la misma entrevista en radio El Destape en la que además graficó: "Yo tengo una causa, que comparto con Cristina, que ya fue elevada a juicio oral llamada 'dólar futuro' y no puedo explicarle a la gente de qué se me acusa", hecho que calificó como "aberrante".



El miércoles, la ex presidenta criticó -mediante una carta publicada en las redes sociales- a la Corte Suprema y a sus integrantes por sostener "el lawfare, la persecución a exfuncionarios y convalidar el endeudamiento con el FMI".

"Obviamente, no me quiero poner a la cabeza de los perseguidos, porque la más perseguida fue Cristina, pero de ahí para abajo hay una persecución permanente de un Poder del Estado", expresó Kicillof.



En ese marco, el gobernador bonaerense opinó que "no son todos los jueces y fiscales" quienes llevan adelante esa persecución, pero destacó que "una parte de ese Poder trabajó durante el Gobierno de (Mauricio) Macri bajo el control de la Casa Rosada desde una mesa judicial, cosa que dicen sin avergonzarse".



Además, planteó: "Dicen que se reunían para ver qué causa empujaban desde el Poder Ejecutivo con el anterior ministro de Justicia".

"La responsabilidad está en el Poder Judicial. Cristina lo dijo con toda claridad, es un Poder cuya cabeza está en la Corte Suprema. Es indefendible lo que se ha hecho", dijo y pidió "investigar lo que se hizo durante el Gobierno anterior, con un juicio justo y posibilidad de defenderse".



"A mí se me acusó de cualquier cosa, tuve cinco años una causa por enriquecimiento ilícito absolutamente inexplicable", subrayó. Luego, negó haber cometido alguno de los delitos de los que se lo acusan y evaluó que "mas persecución judicial, imposible".

Kicillof pidió "terminar con la persecución judicial" y estimó que , "para eso, también se votó al Frente de Todos".



Finalmente, criticó a los " medios hegemónicos" que "dicen a diario montones de mentiras" sobre él y montan "operaciones" en su contra y pidió que sean "más sinceros en sus posicionamientos políticos".