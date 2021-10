El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, consideró que "hay que agradecer al pueblo por hacer oídos sordos a las campañas contra la vacuna" anti coronavirus y remarcó que a medida que avanza el plan estratégico de vacunación "caen los casos y vuelven las actividades, aquellas cosas que habíamos tenido que abandonar".

"Hoy Argentina es uno de los países que más vacunó del mundo, hoy en la Argentina pese a cómo picotearon la cabeza de la gente que no iba a ver primera, segunda dosis, vacuna para los chicos, afortunadamente hicimos lo imposible y por suerte no escuchamos a esos que nos decían que la vacuna era veneno", destacó el gobernador desde la localidad bonaerense de Tres Arroyos, donde encabezó la entrega de 192 escrituras acto en el marco del programa "Mi escritura, mi casa", entre otras actividades.



En el marco del acto de entrega de escrituras, Kicillof destacó su puesta en marcha y la definió como una medida "imprescindible y necesaria" para la regularización dominial de miles de familias bonaerenses.



"Como decía Evita, donde hay una necesidad hay un derecho y donde hay un derecho, hay un gobierno popular. Hay que ocuparse de que esos derechos se conviertan en realidades", subrayó el mandatario.

Nos propusimos terminar pronto obras para mejorar la salud y la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas. Venimos de una etapa de promesas inconclusas, pero nuestro estilo es diferente: en vez de hacer promesas, mostramos hechos y resultados. pic.twitter.com/umduvdpx4h — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 19, 2021



La visita de Kicillof a Tres Arroyos incluyó una recorrida a un vacunatorio contra el coronavirus acompañado por el intendente local, Carlos Sánchez, y otros funcionarios provinciales., donde destacó el avance del plan estratégico de vacunación que se desarrolla en todo el territorio nacional y apuntó contra la oposición de Juntos por el Cambio que "picotearon la cabeza de la gente" contra el programa de inmunización.



En tanto, enfatizó que "a quien hay que agradecer es al pueblo de la provincia de Buenos Aires por haber concurrido masivamente (a vacunarse), por haberse inscripto, por haber hecho oídos sordos frente a las campañas contra las vacunas".



El gobernador sostuvo además que lejos de las advertencias opositoras, quedó demostrado que "la vacuna no era veneno, era la libertad y el camino para salir de la pandemia y así estamos", al comentar que en Tres Arroyos más de 47.000 vecinos recibieron la primera y 42.000 la segunda dosis.

Apuntó contra Vidal



Kicillof también dedicó críticas a la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal, a quien le achacó haber desatendido la salud y la educación en la provincia.



"Qué nos van a hablar que les importa la educación, si pararon las obras, persiguieron a los docentes, les bajaron los sueldos", dijo y recordó: "Venimos de una época donde no se invirtió, ni en educación ni en infraestructura, recibimos un sistema de salud desinvertido, desfinanciado, desvastado, no había gasas en los hospitales. Había por abrir hospitales casi terminados (en diciembre de 2015), y la gobernadora anterior dijo ´yo no voy a abrir ningún hospital".

"Podrán decir muchas cosas en los carteles, en los noticieros, en los slogans y en la propaganda, pero en Tres Arroyos no van a engañar a nadie", completó e hizo referencia a la visita que realizó a dos establecimientos educativos que fueron afectados por incendios y que en "menos de un año" estarán arreglados.

En ese contexto, Kicillof enfatizó que cuando llegó a la Gobernación "nos agarra la pandemia a los tres meses de asumir con la provincia endeudada, con el sistema educativo y de salud destruido", y afirmó que, en ese escenario, desde "el peronismo, que no es cosa de cobardes, nos dedicamos a trabajar incansablemente para recuperar ese sistema de salud".