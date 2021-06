Axel Kicillof, gobernador bonaerense, se metió de lleno en la campaña política en este pandémico 2021 de eleccionar al expresar este viernes que el electorado votó al Frente de Todos para "mejorarle la vida, darles perspectiva y futuro" y opinar que durante la gestión anterior "se denigró el papel del Estado".



"Estamos haciendo, en medio de la pandemia, obras viales, hidráulica, de agua y cloaca, de vivienda", dijo el mandatario bonaerense al encabezar un acto de entrega de 53 viviendas en la localidad de Ranchos, municipio de General Paz. Con una inversión de $65.210.924, la construcción de las propiedades fue retomada el año pasado, después de que la obra fuera discontinuada en 2019. Se trata de casas de 52 mts2 que cuentan con dos dormitorios, cocina, comedor y baño.

Axel Kicillof encabezó la inauguración de las viviendas en Ranchos.

En ese marco, planteó que "hay un mito que señala que no se hacen obras de agua y cloaca porque como no se ven o no se aprecian para conseguir votos" y remarcó: "Nos votan para mejorarle la vida, darles perspectiva y futuro al pueblo".



"Estén enterradas o arriba, como las viviendas, vamos a hacer todo lo posible para conseguir la felicidad de nuestro pueblo", indicó. Kicillof también sostuvo que "hubo una etapa en donde se denigró el papel del Estado, y se dejó que el mercado solucione todo. El problema es que el mercado no soluciona todo. Donde el mercado no llega, tiene que estar el Estado".

.

Luego, el gobernador bonarense expuso: "Como dijo Evita, donde hay una necesidad, para nosotros hay un derecho" y remarcó que en la campaña supo que recibiría "un Estado fundido y desarticulado". "Era cuestión de obtener recursos y reconstruirlo. Agradezco a nuestro Presidente, que fue quien posibilitó que la provincia acceda a los recursos para hacer las obras", cerró.



En tanto, el ministro de Infraestructura bonaerense, Agustín Simone, puso de relieve que "esto es posible porque tenemos un gobernador que todos los días, lo único que hace, es pedirnos más obras mientras algunos decían que la provincia es inviable".