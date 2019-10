Por Gabriel Calisto

Son las 9 y media de la mañana del jueves 24. Axel Kicillof cerró oficialmente el día anterior su campaña -junto a Cristina Kirchner, en La Plata- pero todavía tiene un distrito que visitar para cumplir con los 135 de la provincia de Buenos Aires, que aspira a gobernar. De camino a Mar del Plata, donde participará del cierre de Alberto Fernández para la presidencia y Fernanda Raverta para el municipio, hará una parada en Punta Indio para completar todos los casilleros que prometió.

El viaje es distendido. Más allá del resultado, en el que confían, sienten el alivio de haber concluido luego de una serie de jornadas interminables. En el famoso Clio de campaña hay chistes, pedidos de ir despacio porque no hay apuro y hasta discuten dónde comprar medialunas.

Axel Kicillof habla por teléfono con Crónica y hace un balance del segundo tramo de su campaña, luego de la victoria con 20 puntos de diferencia sobre María Eugenia Vidal en las PASO. "Nosotros hicimos lo mismo. El miércoles estuvimos en La Plata, antes en Lobos y Brandsen. Hoy completamos los 135 municipios de la provincia. Nos reunimos con productores del campo, con empresarios, con industriales, con trabajadores de todos los sectores, con vecinos, comerciantes. Hicimos una campaña sin chicanas ni golpes bajos. Lo llamativo desde el 11 de agosto es lo errático que fueron Macri y Vidal, que pasaron por todos los estadíos: se enojaron y culparon al votante, después pidieron perdón, pasaron del optimismo al pesismismo y terminaron entre la aceptación y la promesa delirante", apunta.

Las perspectivas económicas para el 2020 son malas. Consultoras argentinas y el FMI pronostican un PBI en baja y una inflación de al menos un 40%. En ese marco, Crónica preguntó qué elementos hay para prometer una recuperación del salario frente a los precios, como se sotuvo en todas las campañas: "La verdad que en el plano económico dejan tierra arrasada", repite.

"Hay más necesidades y menos recursos que cuando asumieron. La situación general del país es muy mala, y en la provincia peor. El Indec lo confirmó el miércoles también, que volvió a caer el consumo en shoppings y supermercados". Respecto del territorio bonaerense, asegura que "todavía no sabemos la situación que vamos a encontrar en diciembre, especialmente por el descalabro que hicieron después de la elección pasada. Pese a eso hay planes concretos en temas clave como tarifas y crédito. A nivel provincia hay instrumentos como el Banco Provincia que lo usaron para comprar títulos de deuda pública nacional en vez de dar más y mejores créditos. No hubo Ministerio de Producción y el de Trabajo no intervino para evitar cierres y despidos. Lo primero es cambiar la actitud. El ritmo de la recuperación dependerá de lo que encontremos".

El aspirante a la gobernación por el Frente de Todos también respondió sobre los comedores sociales y escolares: "Estamos trabajando fuerte con los equipos de Nación. Pueden pasar muchas cosas en nuestra provincia, pero no podemos permitir que el hambre y la malnutrición sigan avanzando".