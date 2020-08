El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, informó esta tarde que hay 35 municipios del Gran Buenos Aires "muy comprometidos" por la Covid-19, donde "hay mucha circulación" del virus, y 100 municipios del interior de la provincia, donde es menor.

"(La producción de) una vacuna cambia todo", ya que hace que el virus tenga "fecha de vencimiento" y que "los esfuerzos que hacemos se justifiquen", inició Kicillof en su tramo de la conferencia por la extensión de la cuarentena hasta el próximo 30 de agosto, desde la Residencia de Olivos, en la que participó el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

En ese sentido, continuó: "Es muy distinto si uno piensa que el virus es eterno. Ahora ya sabemos cuál es el punto de llegada. Encontramos el hilo para salir del laberinto. Pero es a futuro. Es un alivio a futuro y no para el presente. Hasta que no tengamos la vacuna, la única forma de cuidarnos es no poder estar juntos, ni tan cerca". Y llamó una vez más a "no relajarnos" en los cuidados frente al coronavirus para evitar los contagios.

"Acá en la Argentina lo que estamos viendo es que se inició en el Área Metropolitana (AMBA), en la ciudad y ahora la tenemos en todo el país. Pero no terminó", advirtió el gobernador. "No nos podemos descuidar. En el AMBA, venimos diciendo hace tiempo que es una zona económica, social y sanitaria única. No es una competencia. Están absolutamente integradas", añadió.

Además afirmó que, como está la situación en la provincia de Buenos Aires en la actualidad con "tasas muy altas de ocupación de camas de terapia intensiva", "no se puede flexibilizar nada porque hay un riesgo muy grande".

"El sistema no está colapsado porque tuvimos el tiempo que nos dio el aislamiento social; si no, estaríamos estallados y hoy estaríamos desbordados, colapsados", dijo el mandatario.

En otro tramo de la conferencia, Kicillof dijo: "Si quieren discutir, discutamos con los números y discutamos con la realidad. La única forma de bajar los contagios es bajar la movilidad. La esperanza es una vacuna. Por eso les pedimos un último esfuerzo".

"Lo que les pido, además de agradecer a todos, es que sigan cumpliendo, que sigan con paciencia, sabiendo que tenemos que dejar cosas de lado y algunos se mueren. Mientras tanto, les pido que se sigan cuidando", instó el mandatario.

Y concluyó: "Cuando termine esto vamos a dedicarnos a lo que vinimos. A poner a la Argentina de pie".