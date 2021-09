El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó de la inauguración de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ), y brindó un discurso en el que destacó "el acceso a través de la educación libre y gratuita para el pueblo".

"Es por ahí, no con las palabras y el biri biri, sino con los hechos, la inversión y el trabajo de quienes gobiernan", señaló sobre la educación pública universitaria y la apertura de nuevas facultades en el conurbano bonaerense.

"José C. Paz es uno de los tanto distritos y municipios de la provincia de Buenos Aires donde faltan muchísimas cosas todavía. Son dolores cada una de esas postergaciones y ausencias, pero Mario Ishii decidió que lo que no podía faltar más era la educación libre y gratuita para el pueblo", agregó el Gobernador.

Kicillof cargó contra Vidal

En medio de su discurso, el mandatario señaló que "la Universidad de José C. Paz es la forma más clara de desmentir esa visión prejuiciosa y mentirosa de que las universidades no son para todos sino para minorías o para elites", en referencia a los dichos de la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

"85% de los estudiantes de la universidad de José C. Paz, 90% de los estudiantes de las universidades del conurbano, son primera generación. Los sectores vulnerables van a la universidad, pero la universidad tiene que ir a los sectores vulnerables", afirmó Axel Kicillof.

Y destacó "esa obsesión de darle acceso a los paceños y a toda la región, a los estudios universitarios que le van a permitir crecer, progresar, ejercer profesiones necesarias para la provincia de Buenos Aires".

"Poner en marcha la provincia"

"El neoliberalismo destruyó, la pandemia enfermó y mató, nos toca iniciar la reconstrucción y renacimiento de la provincia de Buenos Aires. Llevar adelante esto de darle a cada uno lo que necesita, su derecho, su necesidad, su alimento y sobre todo su producción y su trabajo", aseguró el gobernador Axel Kicillof.

Además, señaló que durante la pandemia el Estado se hizo presente y que ahora están "compartiendo el resultado de un trabajo intenso para que nadie se nos muera sin una cama y sin un respirador, y para que a nadie le falte la atención médica".

"Así como a nadie le faltó su cama y su respirador si lo necesitó, hoy estamos avanzando y concluyendo un proceso de vacunación con la misma premisa. Que nadie de cualquier condición social, en cualquier rincón de la provincia de Buenos Aires, le falte la vacuna", insistió el mandatario.

En tanto concluyó: "Como resultado de la vacunación en el país y en la provincia de Buenos Aires estamos dando vuelta la página de la pandemia, estamos entrando a la salida de la pandemia".

De la inauguración participaron también el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, el intendente Mario Ishii, y los ministros de Educación de Nación y Provincia, Jaime Perczyk y Agustina Vila.