El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, destacó este viernes el rol del Estado para "poner en marcha la provincia y la Argentina después de la pandemia". El mandatario bonaerense estuvo presente en el lanzamiento nuevo programa Previaje PAMI, en el que agradeció a los adultos mayores por el esfuerzo que hicieron durante estos últimos meses, para cuidarse de los contagios de Covid-19 y haber confiado en las vacunas.



En ese sentido, Kicillof agregó: "Para poner en marcha la provincia y la Argentina después de la pandemia, hacía falta esto; un Estado presente, un gobierno solidario que se ponga a trabajar por los que mas sufrieron y perdieron, la reactivación la vamos a construir entre todos y todas".

Luego hizo mención al sector del turismo y a los jubilados como los que "más han sufrido la pandemia" y señaló que este plan está dirigido a ambos y "va al centro de la reactivación", beneficiando a ambos, adultos mayores y turismo.

El gobernador aseguró que "la reconstrucción, la reparación, la reactivación, el trabajo y las cuestiones que tienen que ver con el viaje, el turismo y entretenimiento no van a volver solos", sino que enfatizó en que "hace falta un esfuerzo de todos y del gobierno para que esas actividades que habíamos perdido se recuperen".

Las palabras de agradecimiento de Kicillof al presidente Alberto Fernández



Kicillof agradeció al presidente Alberto Fernández por elegir a la provincia de Buenos Aires para hacer el anuncio, y, respecto de la pandemia, afirmó que "dio vuelta la vida a todos".



"Nos puso patas para arriba, nos trajo miedo a todo lo desconocido, una enfermedad que afectó al mundo, que generó un desastre en todos lados, a todos nos tocó vivir la incertidumbre y el miedo de una pandemia internacional, pero mucho más a nuestros mayores porque el virus enfermaba y mataba, especialmente a ellos", señaló.

La celebración por el 90% de los adultos mayores vacunados

Asimismo, destacó en ese punto la labor de la campaña de vacunación que fue "la solución que trajo la ciencia" en la segunda etapa de la pandemia.





El gobernado informó que "el 90% de los adultos mayores de la provincia están vacunados, protegidos y cuidados" y destacó que "la vacuna le está poniendo término a la pandemia". "No es que el virus se cansó y se fue; es la vacuna", enfatizó.



"Gracias a los adultos mayores en su día por haber puesto el hombro, por haberse vacunado y no haber dudado, por no haber escuchado esas voces que decían que eran peligrosas", completó.



Finalmente, Kicillof resaltó que "hoy que el virus sigue buscando para contagiar", pero encuentra a los argentinos y argentinas "vacunados", y detalló que la provincia de Buenos Aires supera "los 8 millones de vacunados con segunda dosis".

Acompañado por la directora ejecutiva del Pami, Luana Volnovich, el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, el gobernador bonaerense dijo que el anuncio formaba parte de "esta nueva etapa" que tiene que ver con la "reactivación".