El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo este jueves que pese a no ser "muy futbolero" siempre fue "tremendamente maradoniano", y sostuvo que la muerte de Diego Maradona implica una "sensación de pérdida y de fin de etapa".



"Somos muchísimos los que no sabemos ni qué decir porque todavía no podemos entender del todo la muerte de Diego", afirmó el mandatario bonaerense en declaraciones formuladas a Télam.

Para el gobernador bonaerense, la muerte de Maradona, ocurrida el miércoles, "se conecta con muchas pérdidas" y resaltó que, "en un año tan difícil, donde estuvimos todo el tiempo rodeados de pandemia, enfermedad y problemas", la noticia le "pegó horriblemente mal"."En lo personal,. Es una sensación de pérdida y de fin de etapa", continuó Kicillof.

"Uno estaba acostumbrado a que Diego siempre estaba al filo de la vida, pero a que estuviera siempre con la palabra justa, para sintetizar, describir y decir las cosas poéticamente", añadió.



"Yo no soy muy futbolero, pero siempre fui tremendamente maradoniano. Hoy sólo me sale decir: 'Gracias. Gracias Diego'", concluyó el gobernador.

El mensaje previo a través de Twitter

El miércoles, Kicillof se había autodefinido como "uno de los millones de maradonianos del planeta" a la vez que afirmaba que sentía "una enorme tristeza" al conocer el deceso del excapitán de la Selección nacional.



“Con una enorme tristeza te decimos hasta siempre, Diego. Un fuerte abrazo a todos sus familiares y seres queridos”. Infinitas gracias por todo lo que nos diste, firma uno de los millones de maradonianos del planeta”, posteó el gobernador de Buenos Aires en su perfil de Twitter.