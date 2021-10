El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, arremetió contra el ex presidente Mauricio Macri, luego de que anunciara a través de sus redes sociales que dará clases en una universidad de Estados Unidos.

"Estoy un poco atónito, no lo tenía enseñando economía", ironizó Kicillof, al referirse a la invitación que aceptó el ex mandatario para participar de un programa de liderazgo académico en una cátedra de economía, en medio de su polémica judicial por la causa de espionaje a familiares del ARA San Juan, por la que este jueves decidió no presentarse a declaración indagatoria.

En ese sentido, el mandatario bonaerense se refirió a lo relatado por Macri en su libro Primer Tiempo y enfatizó que en el mismo el ex presidente "en el momento en el que le tocó gobernar, la economía la tercerizó en los funcionarios del área", a quienes "les decía que no se endeudan tanto, pero que no le hacían caso y seguían su propio programa".

"Se ve que ahora se ha vuelto un especialista", expresó con ironía el gobernador provincial, quien se sumó de esta manera a las críticas que realizó sobre el anuncio de Macri la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en sus redes sociales.

Por su parte, Kicillof también apuntó contra la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y algunos dirigentes de la oposición, al considerar que "las palomas han decidido endurecer su postura".

"Primero hubo una frase de Macri, de que si perdemos las elecciones de medio término, nos vamos a tener que ir. Creo que fue esa la textual. Después apareció Vidal y varias dirigentes más de la oposición. Vidal hasta hace poco era teóricamente de las palomas, del sector más blando", sostuvo el gobernador bonaerense.

Sobre esta línea, señaló que "Vidal dijo que si ganaban iban a poner al presidente de la Cámara de Diputados, es decir, apuntó al lugar que hoy ocupa Sergio Massa" y lo comparó con la actitud que tuvo el kirchnerismo tras perder las elecciones en 2015, en donde "a pesar que Cambiemos no tenía mayoría, se le cedió la presidencia de la cámara a Emilio Monzó".

Al respecto, puntualizó que “no se han escuchado rectificaciones” y que en caso de ganar de ganar en las elecciones de noviembre, Juntos por el Cambio buscará "generar modificaciones que evidentemente van a complicar cuestiones básicas de la acción del Gobierno".

En torno a este tema, Kicillof resaltó que desde el oficialismo no deben "responder a las provocaciones de la oposición", y planteó además que "las amenazas" de Juntos por el Cambio pueden ser parte de "una estrategia electoral" ya que "capaz pierden votos por derecha".