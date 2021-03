El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció hoy que "desdolarizará las tarifas" de servicios públicos y un plan de reactivación que incluirá más obra pública y una moratoria de general de impuestos patrimoniales, y ratificó la "firme decisión de recuperar los recursos que le pertenecen a la provincia".



"Tenemos la firme decisión de recuperar los fondos que le corresponden a la provincia que es la más rica por lo que produce pero la más desigual y con un Estado pobre", dijo Kicillof en su discurso ante la Asamblea Legislativa con la que dejó abierto el 149° período de sesiones ordinarias.



El gobernador dijo que "la reconstrucción del Estado requiere desandar una historia de injusticia vinculada a lo que la Provincia aporta de recursos, lo que produce y lo que la Provincia recibe" y pidió dejar de lado posturas políticas sobre ese tema.

La pandemia de coronavirus "no mató nuestros sueños y los objetivos de Gobierno" de reconstruir la provincia de Buenos Aires, aseveró.En un extenso discurso, agradeció a los 135 intendentes de la Provincia "por trabajar unidos en la lucha contra el coronavirus a pesar de las diferencias" y destacó también "el trabajo heroico de los profesionales de la salud y a nuestros docentes y por sobre todo al pueblo que merece un inmenso reconocimiento"."Fue un año de enorme esfuerzo colectivo, en que un pueblo decidió organizarse y resistir a una durísima pandemia. Tenemos que estar orgullosos de haber atravesado una situación tan difícil unidos porque pudimos lograr que el sistema sanitario no colapse", graficó.El gobernador sostuvo que la pandemia "castigó a todas las sociedades y nos cambió la vida", aunque aclaró que "no mató" sino que "sólo pospuso nuestros sueños y los objetivos del gobierno que es reconstruir la provincia".

Anunció además la puesta en marcha de un Plan de Reactivación para la Pospandemia de la provincia de Buenos Aires a través de la obra pública y el envío a la Legislatura de una ley de Fortalecimiento productivo que incluye una moratoria de general de impuestos patrimoniales.

Otros anuncios

"Vamos a fomentar el crecimiento de la demanda, el crecimiento sostenido del salario real, sin eso no hay mercado, no hay producción", dijo KicillofTambién se refirió al plan de vacunación y aseguró que "este va a ser el año de la vacunación y de renacimiento y reconstrucción de la provincia de Buenos Aires"."Nuestro plan de vacunación es voluntario, pero también es absolutamente estatal y gratuito y no vamos a privatizar la vacuna", remarcó el mandatario provincial.

