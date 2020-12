El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseveró este martes que, con la recuperación de fondos para la provincia de Buenos Aires, ahora "se está llegando a un equilibrio un poco mejor" y apuntó que el distrito "necesita recursos" para atender sus problemas "estructurales".



"Desde el planteo original del presidente (Alberto Fernández) quedó bastante claro cuál era el motivo que ocasionó está redistribución de la coparticipación", dijo el gobernador bonaerense en declaraciones a Radio 10.



Kicillof recordó que, en los años '80, "a la provincia le sacaron 6 puntos de coparticipación y terminó pasando que tiene el 40% de la población y del producto de la Argentina, el 50% de la industria, el 60% de la pobreza del país, y, sin embargo, recibe el 20% de los recursos coparticipables".

De ese modo, el mandatario bonaerense se refirió a la discusión que tuvo lugar durante la madrugada y hasta esta mañana en la Cámara de, cuya suma deberá ser consensuada entre el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires."La Provincia necesita recursos. Ese defasaje entre lo que aporta y lo que recibe generó muchos problemas estructurales", analizó Kicillof y graficó que en territorio bonaerense "faltan desde cloacas hasta asfalto y luminarias".Luego, opinó que Fernández "está poniendo un poco de orden" en ese sentido dado que "no hay forma de darle orden a la necesidades que hay en la provincia".

"El macrismo perjudicó fuertemente a la Provincia. Transfirió recursos a la Ciudad pero no ayudó a la ex gobernadora ()", continuó Kicillof y destacó que "al macrismo nunca le interesó la Provincia"."La Ciudad es el distrito más rico del país y durante el gobierno de Mauricio Macri se la benefició sin motivo ni explicación de todas las maneras posibles. Fue escandaloso el modo en que se la benefició", evaluó en la entrevista que concedió a Radio 10.En ese marco, expuso que "la Provincia tiene 17 millones de habitantes, la Ciudad 3 millones" y añadió que "no hay forma de responder a todas las necesidades y de hacer transformaciones estructurales que tiene la Provincia sin recursos".

Kicillof: "Esperamos vacunar a dos millones de personas por mes"

En la misma entrevista, el gobernador bonaerense contó que se trabaja "para que lo antes posible estén llegando a la Provincia las vacunas" contra el coronavirus y afirmó que se espera "poder vacunar a dos millones de personas por mes".



En declaraciones formuladas a Radio 10, el mandatario bonaerense planteó que desde mediados de año mantiene conversaciones con los proveedores de las distintas vacunas pero remarcó que "la compra será única desde Nación".



"Estuvimos trabajando con todos los proveedores en un plan que aspira a ser el más grande de la Argentina", explicó Kicillof y apuntó que se estima que la primera que llegará es la vacuna rusa Sputnik V, "que está en fase final".

Remarcó que su administración está diseñando la logística "para un operativo inmenso" y añadió: "Esperemos en enero estar ya vacunando". En ese marco, dijo que prefiere "ser antipático" antes que "irresponsable" y, en ese contexto, recordó que "lamentablemente otros países vieron saturado su sistema sanitario"."Nosotros ampliamos la cantidad de camas de terapia intensiva. Unas 81.000 personas utilizaron camas por día que antes no existían.. No hubo que decidir a quién se le sacaba el respirador", subrayó Kicillof.

El gobernador puso de relieve que cada vez que él y sus funcionarios hablaron "fue para cuidar a la gente, no para hacernos los cancheros"."Estoy orgulloso del trabajo que hicieron el personal de salud, de la seguridad y de las escuelas. Trabajamos mucho, sin marketing porque eso nos llevó a lo peor de la sociedad", finalizó.