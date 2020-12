El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, planteó que "hay que lograr la recuoeración del prestigio de la polícia bonaerense, con su profesionalización, con la mejora de remuneraciones y condiciones y buscando que la policía sea la policía del pueblo, porque siempre, además de un agente o una agente de policía, tenemos a un trabajador o una trabajadora de la policía".

Kicillof formuló esa apreciación en el partido de Almirante Brown, donde junto con el jefe de Gabinete nacional, Santiago Cafiero, encabezó la puesta en marcha del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Seguridad en la Provincia de Buenos Aires.

El mandatario provincial recordó que "cuando asumimos, el parque automotor de la policía era un depósito de chatarra. Algunos moviles funcionaban, pero habia muchisimos en proceso de descarte. Y fue por una politica de abandono del gobierno anterior. Hubo una apuesta al engaño. La Policía no solo estaba mal equipada, sino mal remunerada, Además estaba descoordinada y sin tecnología".

Agregó seguidamente que "la seguridad era algo con lo que se llenaban la boca los funcionarios pero eso contrastaba con lo que pasaba en las calles de la provincia de Buenos Aires".

De acto participaron también el intendente local, Mariano Cascallares (quien fue el primero en hablar y agradeció la presencia de los altos funcionarios) y los ministros de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, y de la provincia, Sergio Berni. Allí se les entregaron a la fuerza de seguridad bonaerense 113 móviles policiales y 15 motos de alta cilindrada. Asimismo, se pusieron en funcionamiento cámaras de seguridad y paradas seguras para Almirante Brown. El programa contempla una inversión total del Estado nacional de 37.700 millones de pesos en equipamiento, personal y tecnología.

"Nuevo impulso para la fuerza"

Kicillof también aseveró que "nos propusimos una transformación de la policía y dar un nuevo impulso para la fuerza, pero no solo en términos materiales, sino también en cuestiones organizativas. Cuando se hacen encuestas y se pregunta sobe el prestigio de la policía, la verdad es que está deteriorado". Enseguida, se preguntó "¿Cómo hacer entonces para atender la seguridad con una policía en ese estado'".

"Por eso realizamos un trabajo que tuviera que ver con el equipamiento. Para exigirle a los policías que estén a la altura de las necesidades y requisitos de la sociedad, hay que darle elementos de trabajo, patrulleros, motos e intrumentos necesarios y en condiciones", proclamó el gobernador.

Agregó entonces que "con la cuestión salarial es lo mismo. Estaba tan lejos el salario de los trabajadores y trabajadoras de la policía bonaerense de la promesa del gobierno anterior de equipararlos con otra policía. Durante los cuatro años anteriores, el salario del personal de seguridad perdió 29% de poder adquisitivo".

"En cuanto a lo organizativo, se etá trabajando en la remoción de capas de parches y reformas truncas. Se necesita que la policía provincial articule su trabajo con los municipios. Y no debe olvidarse que mientras duró el asislamiento por la pandemia, la policia nos siguió cuidando en las calles. En las peores condiciones, solo la coordinacion de -nación, provincia y municipios puede dar respuestas eficientes a los problemas", describió Kicillof.

"La ética del cuidado"

Por su parte, Cafiero se refirió a las limitaciones que impuso la pandemia de Covid-19 a toda la gestión del gobierno. Evocó que "el punto de partida de este año fue muy abajo. Ya en marzo llegó la pandemia.y hubo que trabajar sobre lo urgente. Por eso se coordinó entre la administración pública nacional, las provincias y los municipios para fortalecer el sistema de salud, que estaba destruido".

El jefe de Gabinete refirió luego que "se avanzó en la ética del cuidado de la salud. Hubo que trabajar e invertir 45.000 millones de pesos, para ampliar casi en un 40% la cantidad de unidades de terapia intensiva en el país. Con las medidas de aislamiento dispuesta en marzo se le ganó tiempo al coronavirus, al ralentizar el ritmo de contagios".

"Toda esa inversión tuvo un criterio federal y de equidad territorial. Se trabajó con gobernadores y gobernadoras para que no faltara nada, no solo de recursos económicos, sino de respiradores y de insumos médicos, y en esto fue clave tener una industrla nacional capaz de producirlos. Solo 19 países en el mundo producen respiradores, y Argentina es uno. Muchas pymes se reconvirtieron, pero no para dedicarse a la cervecería artesanal, sino para producir barbijos, por ejemplo", aseveró, en clara alusión irónica a declaraciones de referentes de Juntos por el Cambio años atrás.

El funcionario agregó que "la ética del cuidado se extendió de la salud a otros ámbitos: con el IFE cuidamos el ingreso de las familias más vulnerables, con el ATP se cuidó el salario de los trabajadores".

Reclamo de seguridad

"La ciudadanía reclama diariamente mayor seguridad. Por eso se decidió llevar adelante un plan con una inversión de 37.700 millones de pesos, lo que implica no solo las paradas seguras, sino también la construcción de alcaldías, la mejora de todo el esquema de comisarías, y la compra de patrulleros y de tecnología", enumeró Cafiero.

Finalmente, el jefe de Gabinete anticipó que "este programa será una parte que ayudará a la inmensa tarea de la policia de la provincia, y los municipios, y el ministro Berni y el gobernador Kicillof" y concluyó: "Que quede claro, esta infraestructura no es de Alberto ni de Cristina, ni del gobernador ni de los intendentes, es de todos los vecinos y vecinas de la provincia de Buenos Aires".