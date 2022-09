Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, se manifestó con respecto a los alegatos de la defensa de Cristina Kirchner en la "Causa Vialidad". En ese sentido, el mandatario provincial aseguró que “se cayó a pedazos la acusación” luego de la defensa que realizó Carlos Beraldi.

Sobre este punto, Kicillof valoró: “La verdad que es un escándalo jurídico de una magnitud inmensa, fuera de las cuestiones irregulares de las vinculaciones entre los jueces”. Esto tuvo lugar tras la firma de un convenio con UNICEF para realizar acciones en favor de los derechos del niño.

"Para seguir fortaleciendo las políticas públicas de niñez firmamos convenios del programa Municipio Unido por la Niñez y Adolescencia de UNICEF, con 12 municipios", expresó Kicillof.

“Fueron por lana y salieron esquilados”, se animó a bromear el también referente del Frente de Todos. Sobre este punto, aseveró que se trató de un nuevo caso de "lawfare" contra la Vicepresidenta, tal como fue el caso de la causa "dólar futuro" en la que también estuvo imputado y por la que finalmente fue absuelto.

“Hubo una bancarrota judicial que demuestra lo que venimos diciendo hace tiempo, que toda la acusación fue un armado, un guion, con motivos políticos. No hay un solo hecho penal ahí”, manifestó el mandatario provincial.

No obstante, también cargó contra el ex presidente Mauricio Macri y sus vínculos con el Poder Judicial, que reveló la vicepresidenta durante la defensa pública que realizó en agosto. “Siempre los jueces dicen ‘bueno, no importa si es amigo’, pero siempre van a jugar a la quinta de Macri, siempre a tomarse un café con Macri”, remarcó Axel Kicillof.

“Si van a tener amigos dentro de otros ámbitos podría no ser siempre con el Pro, con Macri o con Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, quien está todavía prófugo en Uruguay”, recordó el ex ministro de Economía.