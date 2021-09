Ya lo había tildado de "chanta" en medio de una entrevista televisiva. Y luego continuó con el ataque: "Es un p... marca cañón que se cansó de agraviar por el tema de las aperturas". Con esos insultos, el candidato a senador Luis Juez se refirió anoche a Axel Kicillof. Y este miércoles, el gobernador bonaerense le respondió al dirigente opositor. "Me parece despreciable que diga ese tipo de cosas", consideró.

El mandatario provincial celebró, además, las declaraciones de Juez. "Me gusta que lo haga, porque yo creo que hay mucha violencia en la oposición. Han dicho cosas de mí, del Presidente, de Cristina [Kirchner]; ni hablar, de Máximo [Kirchner], de Sergio [Massa] y de toda la dirigencia. Cosas muy violentas”, sostuvo Kicillof. "Sirve para sacarle la careta", agregó.

“Me parece una falta de respeto que, a veces, con palabras menos groseras o soeces, tienen el mismo contenido. Está bien que digan lo que piensan. Así hacen política y yo no voy a responder provocaciones ni me voy a enganchar. Me parece despreciable que digan ese tipo de cosas y que busquen que luego se corporicen en actos de violencia o en manifestaciones políticas de otro tipo”, insistió Kicillof.

Los cambios en su gabinete

Por otro lado, el gobernador bonaerense analizó las modificaciones en su gabinete y manifestó que "son una decisión política pensada, meditada y adecuada a esta etapa" en la que se deben dar "respuestas económicas contundentes".

Tomamos juramento a los nuevos ministros @minsaurralde, @Nardini_Leo y @CrisAlvarezRod que se suman al gabinete de cara al tiempo de reconstrucción.

Con estas incorporaciones el Gobierno no solo se fortalece sino que redoblamos el compromiso para seguir transformando la Provincia pic.twitter.com/APHksg2aoF — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 21, 2021

Kicillof se refirió así a la nueva composición de su equipo de gobierno, en el que se sumaron Martín Insaurralde como jefe de Gabinete; Leonardo Nardini como ministro de Infraestructura y Cristina Alvarez Rodríguez como ministra de Gobierno.

"La incorporación de intendentes es algo acorde a esta etapa. Son dos intendentes con los que me llevo muy bien no solo ahora sino desde antes. Trabajamos juntos en la oposición al macrismo y también cuando yo era ministro de Economía", describió Kicillof.

Con todo, el gobernador destacó que su equipo de Gobierno estaba integrado "por Teresa García, Estela Díaz, Sergio Berni y Julio Alak, que son dirigentes de la provincia". "No eran amigos míos cuando los elegí; lo son ahora. Pero digo que el gabinete tenía figuras de la política provincial", remarcó.