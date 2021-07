En una entrevista con un canal del interior, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que tal como señaló la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, cuando se pueda superar la pandemia de coronavirus, "vamos a volver a ser felices" y puso de relieve que su administración tiene "mucha voluntad para sacar adelante a la Provincia".



"Esta fue una etapa muy difícil", expuso el mandatario bonaerense al referirse a la pandemia de coronavirus y señaló que pese a que ésta generó "la crisis económica más grande de la historia en todo el mundo, en la Provincia hay muchas ganas".

El plan de vacunación avanza rápidamente en la provincia de Buenos Aires.

"Estamos muy comprometidos con la transformación estructural en seguridad, en educación y en salud", dijo y expresó tanto el plan de obras que lleva adelante su gobierno como las medidas de auxilio económico lanzadas por su administración para ayudar a los sectores más afectados.



Subrayó "la mano" que le dieron "el Banco Provincia y la Agencia de Recaudación a los bonaerenses" en el contexto de crisis y remarcó que en el anterior Gobierno "ARBA fue despiadada con los contribuyentes".

En ese marco, Kicillof analizó que los cuatro años de"fueron de mucho marketing" y se diferenció al plantear que él no hace "promesas" sino que muestra "resultados" ya que "hay que construir en base al compromiso y no sobre le verso".Por otro lado, celebró el avance de la campaña de vacunacióny sostuvo que se espera "no tener que volver atrás con la presencialidad".

. Obviamente que falta, pero sobre esa base hay mucha esperanza, mucha voluntad y muchas ganas", destacó el mandatario y añadió: "Como dijo Cristina (Fernández de Kirchner), cuando podamos superar esto, vamos a volver a ser felices".