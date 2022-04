La presidenta de AySA, Malena Galmarini, la gerenta de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad de The Coca-Cola Company, Fernanda Salerno, y la presidenta de la Asociación Civil SUMANDO, Valeria Merkin, firmaron un convenio de colaboración.

¿Para qué? El objetivo de garantizar el derecho de acceso al agua potable a más 500 hogares y 25 espacios comunitarios como comedores, merenderos, bachilleratos populares y centros culturales, que brindan contención, educación y esparcimiento, llegando a más de 5.000 personas del barrio Las Tunas, en Tigre.

Malena Galmarini durante el anuncio.

El proyecto, que comenzó a gestarse a fines de 2021, se lleva a cabo en el barrio las Tunas, en Tigre donde la red de agua potable de AySA se inauguró hace más de 10 años, pero todavía hay muchos vecinos y vecinas que por motivos económicos, en su mayoría, no pudieron conectarse.

Para eso, la iniciativa posee dos líneas de trabajo: por un lado, la realización de las conexiones domiciliarias, la mejora de las conexiones existentes y la infraestructura social asociada al agua, y, por otro lado, el desarrollo de actividades socio-educativas para incorporar hábitos de higiene comunitaria.

Al día de hoy, 50 hogares ya fueron conectados bajo esta modalidad.

Luego de formalizar la firma del convenio y hacer una recorrida junto a los vecinos del barrio, la presidenta de AySA expresó: "Hoy estamos comenzando una nueva etapa en lo que tiene que ver con llevar un derecho humano como es el agua potable a mis vecinas y mis vecinos, con quienes hace más de dos décadas empezamos caminando este barrio que era un barrio de calles de barro, junto con Sergio Massa que en ese momento era el diputado provincial más joven que había tenido la provincia de Buenos Aires".

Una convenio histórico para los vecinos de Tigre.

"En ese entonces entregábamos las escrituras casa por casa, les llevábamos la propiedad de sus viviendas para que puedan dejarle un legado a sus hijos. Después del derecho al techo propio vino un camino mucho más extenso, de traer primero el agua corriente, ya que en aquel momento todavía no estaba la planta potabilizadora que logramos hacer después durante la presidencia de Cristina Kirchner. Hasta el 2013 que Massa dejó la Intendencia pudimos hacer las obras fundamentales: la planta potabilizadora, la ampliación de la planta de tratamiento que está en San Fernando, la planta Norte 2, los acueductos, los colectores, pero del 2013 a hoy no se hizo ni un metro de red de agua ni de cloaca. Por eso yo digo que por algo el universo me puso acá".

En qué consiste esta alianza con Coca-Cola

Se trata de una alianza público-privada en la que AySA actúa como socio técnico capacitando a las cooperativas que llevan adelante las obras y acompañando a la organización Sumando, a cargo de la implementación, sobre cómo abordar un proyecto de esta magnitud.

El barrio popular Las Tunas está ubicado en una depresión topográfica cercana a los humedales de la cuenca del Río Luján, lo que expone a sus habitantes a la falta de agua e inundaciones. Aunque la red pública de agua llegó a la zona hace casi 10 años, muchos de los hogares de lugar todavía no tienen conexión y la mayoría de los vecinos no accede a ese servicio básico.

“Vivo acá hace 20 años. 20 años que tuvimos pozos de agua con los bombeadores y hace 5 años que empezó a venir la red y ahora me llegó el agua. Muy contenta porque esta agua se puede tomar, es agua segura. Contenta porque son progresos para el barrio. Está bueno que se fijen en Las Tunas, que estaba olvidado, de a poco vamos saliendo adelante”, comentó Marta, vecina del barrio beneficiada con este proyecto.