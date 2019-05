"Nos estafaron y creen que nos olvidamos. Parece que, para ellos, el pasado está pisado. Sin embargo, yo no me olvido. Creen que somos ignorantes. Somos los 'sin nada' y, por eso, se aprovechan y nos dejan acá olvidados", dice Susana. La mujer, asmática y de unos 50 años, desde hace largo tiempo reclama el derecho a una casa digna en el barrio Martín y Omar, en el bajo de San Isidro. Ella es una de las 250 personas que confiaron en el Plan Federal de Viviendas y que, aún hoy espera. En efecto, tan sólo se terminaron 43 residencias que fueron adjudicadas a funcionarios municipales, según denuncian los damnificados.

Los reclamos de los vecinos hoy ya son una causa judicial por la que el intendente local, Gustavo Posse es investigado por el delito de omisión, en tanto que el ex secretario de Obras Públicas Federico García y el ex subsecretario Fernando "El Gallego" Romero, entre otros funcionarios, fueron denunciados por enriquecimiento ilícito.

Fuentes judiciales aseguraron a Crónica que aunque solo se completó un 17 por ciento de las obras, las empresas cobraron el 100 por ciento de los trabajos. En la actualidad, con nuevos fondos, prometen construir 12 casas más, de las cuales solo fueron edificadas tres.

Según relataron los afectados, en 2005, los vecinos se unieron y se manifestaron para obtener un proyecto de urbanización del barrio ya que estaban cansados de vivir en pésimas condiciones y en casas con peligro de derrumbe. Luego de decenas de reclamos y una ardua lucha, consiguieron la implementación del Plan Federal de Viviendas. En ese momento, les prometieron a las 250 familias que vivían en la zona, que iban a ser los destinatarios de los inmuebles.

Todos los vecinos del barrio estaban ilusionados y confiaron en que iban a poder vivir de manera digna. Sin embargo, a medida que se iban construyendo las casas, se dieron cuenta que los inmuebles eran otorgados a nuevas familias que no eran del barrio. Agregaron que, los únicos de la zona que consiguieron un inmueble, era gente con "contactos en el municipio".

Las obras finalizaron cuando levantaron la casa número 43, de las 250 prometidas. Sin embargo, fuentes judiciales aseguraron que la obra fue pagada en su totalidad y los vecinos denunciaron: "Fuimos estafados, recibieron la plata para hacer casas para todos. Solo hicieron 43 y se las dieron a personas acomodadas. Ahora, recibieron más dinero y prometen hacer arreglos en las casas viejas. Además, aseguraron que van a brindar 12 viviendas más. Eso nunca fue lo acordado. Aunque no tenemos nada, no paran de robarnos".

En tanto, los residentes de las 43 viviendas construidas, manifestaron que aunque están "mejor" que antes, sus casas tienen gran presencia de humedad y también sufren peligro de derrumbe. "Las construcciones no se hicieron correctamente", expresaron.

Por la indignante situación, fueron denunciados Posse, García, Romero, entre otros funcionarios. Pese a que la primera acusación ante la justicia se realizó en 2014, los involucrados continúan en libertad y la causa sigue en investigación. El caso está a cargo del fiscal Jorge Di Lello y del juez Sebastián Ramos.

Las 43 casas construidas también sufren peligro de derrumbe.



Testimonios desgarradores

Mientras la causa sigue en manos de la justicia, los vecinos a quienes les prometieron que iban a ser trasladados a viviendas decentes hace más de 10 años, continúan viviendo bajo tejados de chapa y entre paredes con peligro de derrumbe. Los más afortunados, que tienen techos de madera, deben sostenerlos con muebles acoplados uno arriba del otro, para que no se desplome la estructura.

"Fuimos engañados, nos mostraron hasta los planos de viviendas en las que íbamos a vivir, todos estabamos esperando que se construyan", manifestó Silvana, una mujer de 47 años que vive junto a su hija y sus tres nietos, en una casa que, según sus dichos, "se cae a pedazos y el piso de la cocina se está hundiendo".

En tanto, Yolanda, una abuela de 73 años que suele pasar el tiempo sentada en la puerta de su casa, sobre piso de cemento, manifestó con lágrimas en su rostro: "Yo ya perdí la esperanza, vivo acá desde los 20 años y las promesas que me hicieron, siempre se las llevó el viento. Aunque nos prometieron casas dignas, yo sé que no van a llegar". Agregó: "A mí me importa mi familia. Somos 9 personas viviendo dentro de un cuadrado y, somos gente de bien. Mi nieto me salió bocho, está estudiando para ser radiólogo. ¿A vos te parece que tengamos que vivir así?".

A pocos metros de "Yoli", vive Dora, quien tampoco cree más en las promesas y trata de hacer ella misma los arreglos que necesita en su casa. Con ayuda de su vecino Luis, logró colocar de una manera creativa e indignante un armario con sillas arriba, para sostener el techo de su vivienda. "Afortunadamente, todavía nada cayó sobre la cabeza de un vecino. Igualmente, no queremos esperar que eso pase para tomar cartas en el asunto. En una ocasión, un cable hizo cortocircuito y casi pierdo toda la casa, la mayoría de la estructura está hecha con madera", denunciaron.

Colocaron sillar arriba de un armario para lograr sostener el techo.

Espías entre los vecinos

Algunos de los afectados, ya resignados y desesperanzados, decidieron iniciar sus propios arreglos. Sin embargo, cuando comenzaron a construir sus propias estructuras, las mismas fueron destruídas. "Tenemos espías en el barrio, avisan a los de la municipalidad y vienen a destrozar los arreglos, dicen que estamos estorbando en el proceso de urbanización", expresaron los afectados.

"Somos muchas familias numerosas viviendo en pocos metros cuadrados. Si nos juntamos entre todos, y hacemos un gran esfuerzo, podemos comprar unos cuantos ladrillos por mes", relataron. Sin embargo, agregaron: "Varias veces tiraron abajo todo lo que logramos levantar con nuestro propio esfuerzo y trabajo".

En tanto, Andrea, otra mujer que vive con su familia en la zona, agregó: "No nos dieron las casas nuevas y no nos dejan mejorar nuestras casas por nosotros mismos. Cuando reclamás, te dicen que hay que esperar. Juegan con la gente".

Agregaron: "Somos pocos los vecinos que nos animamos a hablar. Quieren hacen un parche para que la gente no reclame. Callaron a la gente que más ruido hacía. A esos, a los que salían con los bombos, les dieron trabajo para que no molesten más, son inteligentes. A otros vecinos, los convirtieron en los espías del barrio".

No los dejan realizar sus propios arreglos porque "estorban en el plan de urbanización".

Más promesas

Si bien la primera promesa de las obras por 250 viviendas no se cumplió, los vecinos siguen escuchando ofertas que quedan en la nada. Según relataron, una vez al mes tienen una reunión con representantes del municipio. Hace tres meses, prometieron arreglos en las viviendas más precarias y la construcción de 30 casas. Sin embargo, en la última reunión el número bajó a 12 inmuebles. "Podemos construir menos porque subió el dólar", se excusaron.

Sin embargo, los vecinos manifestaron que ya son más de 300 las familias en el barrio y aseguraron que 12 casas nuevas, no alcanzan. Además, prevén que serán adjudicadas a personas con "contactos", como las 43 anteriores.

También, confiaron: "En épocas de elecciones, se volvieron a acercar al barrio. Nos preguntaron qué arreglos necesitamos y nos querían hacer firmar una hoja en blanco para dejarlos asentados. No somos tan ignorantes como creen". En cuanto a los arreglos prometidos, aseguraron que deben "tirar las casas abajo y volverlas a hacer" para sacarlas a flote.

Y concluyeron: "Tenemos mucha bronca porque no se dio lo que se prometió. En cada reunión, nos dicen algo distinto, siempre cambian la versión. Uno se da cuenta que una vez más va a pasar lo mismo, van a pasar las elecciones y no van a hacer nada".

En la actualidad, con nuevos fondos, prometen realizar nuevas casas.

Denuncias en la justicia

Las denuncias contra Posse, García, Romero y el resto de los involucrados, fueron realizadas por el ex presidente del Consejo Deliberante, Carlos Castellano, el abogado Augusto Horacio Cornés y ex la concejal de San Isidro Marcela Durrieu.

Durrieu, que realizó la denuncia en 2014 por defraudación a la administración pública, manifestó a este medio : "Hay 43 casas construidas y 250 certificadas y pagadas. Aunque solo hace falta acercarse al terreno para verificar que las viviendas no están, la investigación no avanza hace cinco años. Recién cuando los fiscales de la causa llamaron a los involucrados a indagatoria, el juez Ramos solicitó todo tipo de pericias".

En tanto, Castellano detalló a Crónica: "Estamos esperando que se realicen las pericias para ver cómo avanza la causa. El Ministerio Público no habilitó la posiblidad de que haya peritos de parte del fiscal. Se quiere determinar si es cierto que hubo mejoras o construcciones adicionales a las del convenio. Sin embargo, la Nación entregó dinero para hacer 250 casas y el municipio no cumplió". Además, apuntó contra el juez y expresó: "Hay mucha lentitud de parte de Ramos para avanzar con la causa. Se sospecha que Posse está dilatando la investigación".

Agregó: "Están tratando de hacer mejoras. Espero que esto no tape las obras que estaban faltantes. La Justicia no debía permitir que se entregue más dinero hasta que se termine con la investigación. En el último año, entregaron unos 150 millones de pesos más para terminar de construir un lugar que debería estar totalmente urbanizado, con calles, veredas y servicios".

Por otro lado, el abogado Cornés, quien también tildó a Ramos de "lento", inició una causa por enriquecimiento ilícito en Comodoro Py en febrero de 2018. "El intendente sabía muy bien lo que estaba sucediendo con los inmuebles, fue denunciado por omisión. En cuanto a García y Romero, fueron denunciados por enriquecimiento ilícito", agregó.

Del barrio a los lujos

El ex secretario de Obras Públicas Federico García y el ex subsecretario Fernando Romero, amigo de la infancia del intendente Posse, fueron denunciados por enriquecimiento ilícito. Según relató el abogado Cortés, ambos vienen de familias muy humildes y, de pronto, mostraron bienes de multimillonarios.

En cuanto a Romero, Cortés relató que vivía junto a su familia en la localidad bonaerense de Beccar y, en el período en el que se estaban realizando las obras que no fueron terminadas, el acusado levantó torres en Punta del Este y comenzó a construir varias sociedades.

Continuó: "Romero y Posse son amigos desde la infancia. Cuando Gustavo contrajo matrimonio con una integrante del Poder Judicial de San isidro, construyeron una casa en Acassuso. El engargado de hacer los pagos de esa casa fue Romero".

Por otro lado, al hablar de García, mencionó que este segundo acusado fue quién firmó certificados asegurando que el 95 por ciento de las obras estaba terminada. "Era un tipo muy humilde que vivía en Villa Adelina y , de pronto, compró un campo en San pedro y una propiedad nueva en Martínez. Sus adquisiciones no podían justificarse con su sueldo de secretario municipal. Yo he trabajado en el municipio y podía cambiar de auto cada 10 o 15 años".