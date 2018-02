Luis Barrionuevo, el secretario general del gremio de gastronómicos, aseguró este miércoles que no participará de la movilización convocada por Hugo Moyano (secretario general del gremio de Camioneros), al considerar que la situación “se desvirtuó” y aseguró que no quiere meterse en “una pelea personal” entre el ex líder de la CGT y el presidente Mauricio Macri.



“Ya decidimos no participar, pero estamos elaborando un documento y nos vamos a juntar hoy para terminarlo. Yo ya no voy a la marcha, no vamos. Eso está decidido. La idea es hacer público un documento explicando por qué. Se mezcló todo. Y a la vez pasada (el 22 de agosto de 2017), cuando vimos el palco ese, nos quedamos en Avenida de Mayo, porque hay varios de los que hoy están presos que estaban en esa marcha. Nosotros nos fuimos porque estaba todo el kirchnerismo”, confirmó Barrionuevo.



Luego agregó: “Nosotros no tenemos nada que ver con el kirchnerismo. Estuvimos enfrentados 12 años con el kirchnerismo. No nos vamos a meter ahora. En esta pelea personal no nos metemos.

Nosotros estamos por el documento que se elaboró en Mar del Plata y que aprobó la CGT, donde advertimos sobre todos los problemas que hay con los trabajadores y los jubilados. Se desvirtuó. Se fue para otro lado”.



“Lo dijo él públicamente, que no se lo van a llevar por delante. Es una pelea personal que tiene con Macri después de ser socios en la Ciudad durante ocho años” dijó Barrionuevo sobre Moyano y agregó que este “también está haciendo un acto de fuerza políticamente para que vean que tiene presencia”.



Anteriormente quien también había dado su negativa a participar de la marcha fue uno de los miembros del triunvirato de CGT, Carlos Acuña, quien dijo que no participará de la movilización pero que "apoya el reclamo" del citado sector sector.



Justificó que no serán parte de la movilización debido a que existen "sectores políticos que se cuelgan del reclamo de los trabajadores" y remarcó que los gremialistas "no se sienten cómodos con la politización de la protesta".