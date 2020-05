El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, dijo este martes que la decisión de aislar a Villa Azul ante el aumento de contagios de coronavirus en ese asentamiento "fue consensuada" con los intendentes de Quilmes y Avellaneda y referentes del barrio.



"Antes de decidir el aislamiento, hubo una reunión con los intendentes de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y de Quilmes, Mayra Mendoza, además de la gente más importante del barrio, que entendió las circunstancias para esta metodología", afirmó Berni en diálogo con radio La Red.



El lunes el gobierno bonaerense desplegó un fuerte operativo de asistencia casa por casa y con ayuda de las fuerzas de seguridad en el barrio de Villa Azul, cuyos habitantes estarán aislados por 14 días tras detectarse casos positivos de coronavirus.

La asistencia incluye la entrega de alimentos y artículos de limpieza para abastecer al barrio, que pertenece a las jurisdicciones de Quilmes y Avellaneda, mientras se esperan los resultados de otros 100 testeos.



Berni explicó que el aislamiento busca "proteger a los grupos vulnerables del barrio, donde viven 12.000 personas" y apuntó que "lo que vemos hoy es lo que pasó hace 14 días: no hay un panorama actualizado y por eso se decidió cortar la cadena de contagios masivos".



"Se hace una asistencia sanitaria y alimentaria masiva y se dispuso un cuerpo de voluntarios, que resolverán trámites esenciales fuera del barrio a las personas que no pueden salir", agregó.



El funcionario precisó que "hay que usar las premisas de la medicina: no se trata a una enfermedad sino a un paciente, y cada barrio es un paciente y hay que aplicarle un tratamiento distinto de acuerdo a sus características".

En tanto, mencionó que Villa Azul "está separada por la autopista de Villa Itatí, donde viven más de 50.000 personas, y eso también nos preocupa, pero no han saltado los casos ahí, por ahora".



Consultado sobre lo que puede suceder en otros barrios humildes, Berni aseguró que "eso no lo sabe nadie y por eso hay que estar atentos, lo que se llama técnicamente 'vigilancia epidemiológica'".