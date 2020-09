El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, calificó de "miserables y oportunistas" a aquellos referentes de la oposición que acusan al Gobierno de la provincia de Buenos Aires de haber intentado ocultar la cantidad de personas fallecidas por coronavirus en ese territorio.

.



Durante una conferencia de prensa que encabezó en La Plata junto al viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, y a la subsecretaria de Gestión de la Información, Leticia Ceriani, Bianco se refirió a los cuestionamientos que hizo la oposición tras anunciar el viernes la implementación de una nueva herramienta para el registro de información.



Es que desde que se entrecruzaron las bases de datos del Sistema de Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), del Sistema de Gestión de Camas (Sigec) y del Registro de las Personas (Renaper), la provincia sumó al conteo 3.523 fallecidos en su territorio.



"Quienes plantean que la provincia intentó ocultar muertos tienen una actitud miserable y oportunista. Quieren sacar ventaja política del manejo de una pandemia", estimó el funcionario provincial.

.



En ese contexto, remarcó que "lejos de querer ocultar algo, pusimos luz sobre un problema que había en la provincia, que se registra en todo el mundo y en otras jurisdicciones de la Argentina" y subrayó que con el nuevo sistema "se busca despejar dudas o sospechas".



El jefe de gabinete consideró que "ponerse a querer sacar tajada política con este tipo de especulaciones en el marco de una pandemia -que implica esfuerzos mancomunados, una asistencia muy fuerte a los municipios y al sistema de salud en general- es oportunista y miserable desde el punto de vista humano".



En igual tono, Kreplak pidió "reflexionar" sobre la necesidad de bajar los casos de Covid-19 en el país "tras el rebrote que hubo a mediados de agosto, luego de una serie de aperturas muy fuertes" en lugar de "intentar hacer esto que es oportunista y de baja calaña".



"Superamos el primer desafío de no saturación o colapso del sistema salud, pero seguimos teniendo muchos casos por día, que implican muchos fallecidos por día", remarcó.



Por otro lado, Bianco se refirió al trabajo que se realiza desde la provincia de cara a la temporada estival, y detalló que si bien "por cuarta semana consecutiva" se registra una caída de casos en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) "los números siguen siendo altos". En este marco, precisó que "varios distritos de la Costa están teniendo un aumento fuerte de contagios". En ese sentido, opinó que se trabaja "para tener la mejor temporada posible" pero estimó que ello dependerá también de "la situación epidemiológica".

.



Planteó al respecto que junto a los intendentes de los municipios costeros en la actualidad se trabaja para "limitar la circulación" con el objetivo de que "caigan los casos ahora y en temporada no haya gran cantidad de casos porque eso va a afectar el turismo".



Además, Bianco hizo mención a la cuestión educativa y reconoció que pese a que desde el Poder Ejecutivo se hizo "un esfuerzo grandísimo para garantizar la continuidad pedagógica a través de las plataformas digitales y con entrega de millones de cuadernillos, hay un puñado de estudiantes que no están pudiendo avanzar de la manera adecuada".



"Nuestra directora general de Cultura y Educación está trabajando el tema, discutiendo con el Gobierno nacional al respeto. Vamos a tomar definiciones focalizadas en ese grupo de pibes y pibas que no pudieron tener el acceso adecuado por distintos motivos", finalizó.